La Uzbekistán de Fabio Cannavaro vence por tanda de penaltis a Venezuela en la FIFA Series

3 minutos

Redacción internacional, 30 mar (EFE).- La selección de Uzbekistán, dirigida por el exjugador italiano Fabio Cannavaro, venció este lunes a su similar de Venezuela en la tanda de penaltis (5-4), en un compromiso amistoso de la FIFA Series 2026 disputado en la ciudad de Taskent.

El conjunto local marcó los cinco tiros desde los doce pasos, el último convertido por Akmal Mozgovoy.

Por la Vinotinto, el mediocentro ofensivo Carlos Sosa erró su disparo, lo que a la postre decretó la derrota para los dirigidos por el también exjugador venezolano Oswaldo Vizcarrondo.

Uzbekistán, con un juego adelantado, logró cortar las salidas de Venezuela. El onceno uzbeko generó contragolpes por las bandas, algo que apenas pudo contener el equipo suramericano, que apostó por remates a distancia.

Uzbekistán -clasificada al Mundial 2026- generó una clara ocasión de peligro al minuto 27, tras una jugada iniciada desde la mitad del campo que culminó con una volea apenas desviada.

Los dos opciones más claras de Venezuela fueron, en el primer tiempo, protagonizadas por David Martínez y Jesús Ramírez, quienes generaron dos remates peligrosos. Al primero, sin embargo, le faltó dirección, mientras que el puntazo del segundo pudo ser contenido por el portero uzbeko, Abduvohid Nematov.

En el segundo tiempo, ambos nuevamente se asociaron en una jugada al borde del área y la Vinotinto estuvo cerca de abrir el marcador, pero Ramírez definió por encima del arco. Martínez, por su parte, insistió con remates de media y larga distancia, aunque no logró encontrar el ángulo para romper el empate.

Al minuto 63, Uzbekistán ejecutó un tiro libre al área que fue conectado de cabeza a quemarropa y que el portero venezolano, José Contreras, desvió con el rostro.

Trascurridos los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos avanzaron directamente a la tanda de penaltis, sin pasar por la prórroga, conforme al formato establecido para la FIFA Series 2026.

Este es el segundo amistoso entre Venezuela y Uzbekistán, que se enfrentaron antes el 28 de marzo de 2023, un partido que concluyó con un empate a 1-1.

En la FIFA Series 2026, Uzbekistán venció 3-1 a Gabón, mientras que Venezuela ganó 4-1 contra Trinidad y Tobago.

Uzbekistán comparte el grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Colombia y el ganador del repechaje entre la República Democrática del Congo y Jamaica.

– Ficha técnica:

0 (5). Uzbekistán: Abduvohid Nematov; Sherzod Nasrullaev, Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Behruzjon Karimov (Khojiakbar Alijonov, m.72), Jakhongir Urozov; Oston Urunov (Jamshid Iskanderov, m.72), Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov (Akmal Mozgovoy, m.72), Azizjon Ganiev (Alisher Odilov, m.58); Eldor Shomurodov (Sherzod Temirov, m.90).

Entrenador: Fabio Cannavaro.

0 (4). Venezuela: José Contreras; Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Jon Aramburu, Teo Quintero; Christian Cásseres, Telasco Segovia; Gleiker Mendoza (Delvin Alfonzo, m.90), Wikelman Carmona (Luis González, m.64), David Martínez (Carlos Sosa, m.75); Jesús Ramírez (Salomón Rondón, m.64).

Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo.

Goles: 0-0. Penaltis: 0-1 Salomón Rondón; 1-1 Jamshid Iskanderov; 1-2 Luis González; 2-2 Sherzod Temirov; 3-2 Rustamjon Ashurmatov; 3-3 Teo Quintero; 4-3 Otabek Shukurov; 4-4 Telasco Segovia; 5-4 Akmal Mozgovoy.

Árbitro: El kirguís Mederbek Taichiev amonestó a Nahuel Ferraresi (Venezuela, m. 42).

Incidencias: partido amistoso de la FIFA Series 2026 jugado en el estadio Bunyodkor de Taskent, la capital de Uzbekistán. EFE

rbc-sc/lb/laa