La violencia de 2025 en el bastión druso de Siria podría constituir crímenes de guerra, según la ONU

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La ola de violencia que asoló en julio de 2025 Sueida, un bastión druso en el sur de Siria en donde murieron más de 1.700 personas, podría constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, afirmaron el viernes investigadores de la ONU.

«Las graves violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales y los grupos armados drusos podrían constituir crímenes de guerra», aseguró en un comunicado Fionnuala Ni Aolain, integrante de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria.

La región de Sueida, de mayoría drusa, fue escenario en julio de 2025 de enfrentamientos entre esta minoría esotérica derivada de una rama del chiismo y beduinos sunitas.

La situación escaló con la intervención de las fuerzas gubernamentales y de combatientes tribales que acudieron en ayuda de los beduinos.

En su informe, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria afirma haber documentado «ejecuciones, actos de tortura, violencia de género e incendios de viviendas a gran escala» durante estos episodios de violencia.

La comisión, que investiga las violaciones del derecho internacional cometidas en Siria desde el inicio de la larga guerra civil en 2011, detalló «tres oleadas de violencia simultáneas» en Sueida entre el 14 y el 19 de julio del año pasado, que dejaron más de 1.700 muertos y cerca de 200.000 desplazados.

Las fuerzas gubernamentales, acompañadas de combatientes tribales, cometieron «violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos contra civiles drusos», incluyendo «asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y saqueos «, según la comisión, cuyo informe se basa en más de 400 testimonios.

El informe advierte además que la provincia sigue profundamente dividida y que casi la totalidad de las aproximadamente 200.000 personas desplazadas en julio siguen sin poder regresar a sus hogares.

Paulo Pinheiro, presidente de la Comisión, llamó a «redoblar los esfuerzos para que todos los responsables rindan cuentas, sin importar su grupo o rango, y así recuperar la confianza de las comunidades afectadas».

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