La visita de un secretario de Trump a Venezuela anticipa el fin del embargo petrolero

afp_tickers

4 minutos

El embargo de Washington al crudo venezolano «esencialmente terminó», dijo este miércoles el secretario de Energía estadounidense, momentos después de una inédita reunión en Caracas con la presidenta interina enfocada en las vastas reservas petroleras del país.

El secretario Chris Wright es el más alto funcionario estadounidense en visitar Venezuela desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

«¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!», dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas con Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en la Venezuela pos-Maduro.

Rodríguez gobierna bajo la presión de Trump. Cedió el control del petróleo a Washington e impulsa una amnistía general para la liberación de centenares de presos políticos.

«Estamos en el umbral, en un punto de inflexión de la historia», afirmó el secretario poco después de su encuentro con Rodríguez desde un hotel de la capital venezolana durante una reunión con periodistas, entre ellos, de la AFP.

«Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación», dijo.

El embargo que Trump impuso al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato, «esencialmente terminó», apuntó el secretario.

Trump «está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela», señaló el secretario en su declaración conjunta.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, aunque avanzan en su reanudación.

La agenda del encuentro, dijo Rodríguez, abordó el «establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética (…) beneficiosa para ambos países».

«Podemos impulsar un aumento drástico de la producción de petróleo venezolana, de la producción de gas natural venezolana», señaló por su parte el secretario. «Todo ello para aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida de todos los venezolanos».

– «Enormes oportunidades» –

A la reunión también asistieron Héctor Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos. La encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu, estuvo igualmente presente.

Wright llegó a Venezuela el mismo miércoles y tiene previsto visitar algunos campos petroleros en Venezuela, según informó más temprano su despacho.

Rodríguez impulsó igualmente una reforma a la ley de hidrocarburos, que dejó atrás un modelo estatista y se abrió a la inversión privada. El instrumento allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

Desde la aprobación de la reforma, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias que flexibilizan las sanciones impuestas en 2019.

«Hablamos con mucha franqueza sobre las enormes oportunidades que tenemos por delante y sobre algunos de los problemas y desafíos», indicó Wright. «Nos comprometimos a trabajar juntos para resolverlos».

«Estamos dando la bienvenida (…) para que los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela asuman desde la divergencia histórica, con madurez, cómo seguir avanzando», señaló Rodríguez.

Tras la captura de Maduro, bajo juicio en Nueva York por narcotráfico, Trump asumió parte de la comercialización del petróleo de Venezuela en el mercado.

Hizo una primera venta que generó 500 millones de dólares para el país.

Washington anunció el martes nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la industria petrolera venezolana, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias.

Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con la reforma a la ley petrolera.

Logró en 2025 una cuota de producción de 1,2 millones de barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360.000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, de unos 303.000 millones de barriles.

atm-jt/ad/lb