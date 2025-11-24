La Yihad Islámica afirma haber encontrado el cuerpo de un rehén israelí en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 24 nov (EFE).- Las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica, informó este lunes de la recuperación del cadáver de otro rehén israelí en la Franja de Gaza, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

«Hoy, hemos encontrado el cuerpo de uno de los prisioneros enemigos durante las operaciones de búsqueda y excavación en las zonas controladas por el ejército sionista en el centro de la Franja de Gaza», recoge el comunicado de la milicia islamista, sin especifica cuándo se entregará el cuerpo a Israel.EFE

