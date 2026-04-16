LACMA inaugura las Galerías David Geffen con una colección de siglos de arte sin jerarquía

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 16 abr (EFE).- Tras dos décadas de gestación, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) inaugurará el 19 de abril las Galerías David Geffen, diseñadas por el arquitecto suizo ganador al Premio Pritzker Peter Zumthor, que albergarán miles de años de historia del arte.

El nuevo edificio que se extiende y cruza a modo de puente el Wilshire Boulevard, una de las principales arterias de la ciudad californiana, ofrece otra perspectiva de la colección del que está considerado el mayor museo del oeste de Estados Unidos, cuyo acervo supera las 150.000 piezas.

Las Galerías «están diseñadas muy específicamente para representar a la ciudad, porque Los Ángeles es una de las metrópolis más diversas del mundo, con diásporas de todas partes, y todos estos objetos representan a personas de culturas y orígenes diferentes», explica a EFE Michael Govan, director ejecutivo y director Wallis Annenberg del LACMA.

Nuevas lecturas en una muestra dinámica

En una planta libre de cemento y vidrio, elevada y concebida para evitar jerarquías entre las obras, las piezas se distribuyen en un espacio organizado en torno al océano Pacífico, el Índico, el Atlántico y el mar Mediterráneo.

El uso de los océanos como marco de organización permitió a los 45 comisarios que participaron en la exposición inaugural explorar formas innovadoras y flexibles de conectar culturas y tradiciones artísticas.

Como parte de esta ambiciosa exhibición, Diana Magaloni, subdirectora sénior de conservación, curaduría y exposiciones del museo, señala que ya se han instalado 1.680 piezas y se espera completar la muestra con cerca de 700 más.

La idea es diseñar una muestra dinámica en la que la colección se renueve de forma continua para ofrecer nuevas lecturas al público.

El arte como objeto migrante

En ese sentido, Zumthor propone entender las piezas no solo como objetos aislados, sino como portadoras de historias que han transitado entre culturas: desde el arte budista del antiguo sur de Asia (siglos II-III d. C.) hasta obras de Diego Rivera o Henri Matisse, así como piezas comisionadas como ‘Tlali’, del mexicano Pedro Reyes.

«Son, en cierto modo, objetos sin hogar, casi como inmigrantes», explicó el arquitecto en una mesa redonda en la que estuvo presente EFE. El urbanista cuestiona así la idea enciclopédica del siglo XVIII, aplicada a los museos convencionales, al sostener que «el único museo verdaderamente enciclopédico sería el mundo mismo».

En las galerías diseñadas por Zumthor, el arte convive con la ciudad: a lo largo de 275 metros lineales de recorrido acristalado, Los Ángeles se convierte en parte del propio espacio expositivo.

«Las ventanas miran hacia Los Ángeles y Los Ángeles mira hacia adentro. Está integrado en la estructura misma de la ciudad», afirma Govan, quien resalta la importancia del contexto en cualquier obra artística.

Además, en el exterior se encuentran obras como ‘Split-Rocker’, de Jeff Koons, una escultura de once metros de altura compuesta por aproximadamente 45.000 plantas con flores que ofrece otra perspectiva desde arriba, así como ‘Feathered Changes’ de la mexicana Mariana Castillo Deball, una instalación que abarca unos 19.230 metros cuadrados del suelo de la plaza y está diseñada para conectar el edificio con la historia geológica del lugar.

En un contexto político atravesado por discursos divisivos y repliegue identitario, «disonantes con los ideales fundacionales de Estados Unidos», la comisaria defiende el papel del museo como un espacio de acogida.

«Hoy el arte es lo único que puede realmente cantar una canción distinta que te acoja… Si quieres sentir que perteneces, quieres conocer tu identidad y tu valor, puedes venir aquí y verlo en todos estos hermosísimos objetos y obras de arte», sostiene. EFE

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