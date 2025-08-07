Lammy recibirá a JD Vance en su casa de campo para abordar «prioridades compartidas»

Londres, 07 ago (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, mantendrá un encuentro este viernes, 8 de agosto, con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en su residencia de campo de Chevening House (al sur de Londres).

Así lo confirmó este jueves el Ministerio británico de Exteriores (Foreign Office) en un breve comunicado en el que detalló que Lammy y Vance departirán sobre «prioridades compartidas» y el «fortalecimiento» de las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos.

Una fuente del Gobierno británico citada por el diario ‘The Telegraph’ indicó que ambos representantes políticos «tendrán una breve reunión bilateral, seguramente para hablar de Ucrania, Gaza, comercio y tecnología».

Del mismo modo, el Foreign Office destacó que, tras este encuentro, Vance y su familia permanecerán en la residencia de campo durante el resto del fin de semana como parte de sus «vacaciones privadas».

La mansión de campo de Chevening House, con cerca de 800 años de historia, no está considerada como una residencia oficial, pero ha sido tradicionalmente utilizada por los titulares de Asuntos Exteriores.

La semana pasada, en una entrevista con ‘The Guardian’, Lammy calificó a Vance como un «amigo» con el que comparte, además de la política, experiencias de «infancias disfuncionales» y una fe religiosa compartida.

El jefe de la diplomacia británica confesó que había compartido una misa con Vance en su casa durante una visita a Washington, por lo que, de acuerdo con los medios británicos, la estancia en Chevening House sería su forma de «devolverle el favor».

Tras su paso por la mansión, se espera que el vicepresidente estadounidense y toda su familia; su mujer, Usha, y sus tres hijos, visiten el palacio de Hampton Court antes de desplazarse a la región de los Cotswolds (suroeste de Inglaterra) para continuar sus vacaciones. EFE

