Larry Devoe, el fiscal general del chavismo en medio del proceso de amnistía en Venezuela

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Caracas, 9 abr (EFE).- El abogado y colaborador cercano del chavismo Larry Devoe fue elegido este jueves por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, dominada por diputados oficialistas, como el nuevo fiscal general en medio del histórico proceso de la Ley de Amnistía promulgada en febrero pasado.

Considerado un hábil «operador político» por analistas consultados por EFE, Devoe ha mantenido un perfil más bajo que su predecesor, Tarek William Saab, pese a ocupar múltiples cargos durante el Gobierno de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero durante el ataque militar estadounidense en Caracas.

Devoe, quien ha sido criticado por su rol en las audiencias internacionales donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela, ya encabezaba la Fiscalía desde finales de febrero, cuando la AN lo designó temporalmente para asumir el cargo durante el proceso parlamentario de recepción de postulaciones y candidatos para la selección.

«Multicargos»

Sobre el nuevo fiscal, el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, dijo a EFE que Devoe es un «funcionario de absoluta confianza» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo que, a su juicio, pone en duda la necesaria independencia de una institución como el Ministerio Público.

Devoe se ha desempeñado en distintos cargos, incluyendo la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos y la representación del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente, forma parte del Programa de Convivencia y Paz, creado en enero por la mandataria encargada.

También ha sido parte de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, así como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras posiciones.

En este sentido, Murillo lo calificó como un «funcionario multicargos», especialmente relacionado con la presidenta encargada, y advirtió que ha mostrado «actitudes despectivas» frente a ONG que, como Provea, han denunciado abusos del Estado.

Independencia

Tras la designación de Devoe como fiscal temporal, el politólogo y profesor universitario Guillermo Aveledo señaló a EFE que parecía ser «una apuesta por la especialización técnica» en medio del proceso político que atraviesa Venezuela.

«Devoe es un operador jurídico práctico que conoce profundamente el lenguaje del cumplimiento ante organismos internacionales», agregó.

Durante su presentación como fiscal encargado, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que Devoe es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho; también es especialista en ciencias penales y criminalísticas, con dos diplomados en materia de derechos humanos.

Sin embargo, su rol en esta área ha sido cuestionado por diversas ONG.

«Su acercamiento al mundo de los derechos humanos ha sido desde la posición arrogante de quien ostenta poder», consideró Murillo.

Nuevo momento

El titular del Ministerio Público deberá dirigir esta institución en medio del proceso de amnistía y el «nuevo momento político», declarado por la mandataria encargada, cuyo Gobierno acordó en marzo pasado el restablecimiento pleno de la relación con EE.UU. bajo la Administración de Donald Trump, quien ordenó el ataque militar a Venezuela.

Aveledo consideró que Devoe, pese a estar sancionado por Canadá, tiene el «perfil ideal», en cuanto al interés político se refiere.

«En el marco de un ‘cuasi-protectorado’ que busca legitimidad externa para estabilizarse, su perfil es ideal para transitar de la fase de resistencia penal a una fase de arbitraje tutelado», explicó.

Murillo, por su lado, apuntó que la cercanía y confianza de la mandataria encargada es un mal augurio para su gestión, y consideró, por eso, que desde la perspectiva de derechos humanos «no representa el perfil» que necesita Venezuela.

«La Constitución deja muy claro que el Fiscal General de la República no puede tener ningún tipo de militancia ni parcialidad política, y aquí estamos hablando de un funcionario del Gobierno de larga data, pero además hoy de absoluta confianza», sostuvo Murillo, quien añadió que se necesita «un fiscal que le hable al país» y que «genere confianza». EFE

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