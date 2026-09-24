Las ‘Cucarachas’ de India anuncian nuevas protestas si no dimite el jefe electoral en 48h

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Nueva Delhi, 24 sep (EFE).- Los líderes del movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocidos como ‘Cucarachas’, anunciaron este jueves que iniciarán protestas a nivel nacional si el jefe de la Comisión Electoral de la India no renuncia en un plazo de 48 horas, tras acusaciones de irregularidades en las listas de votantes.

«Si Gyanesh Kumar no dimite en un plazo de 48 horas, el CJP iniciará una protesta a nivel nacional antes de que nos plantemos en Delhi, y no nos daremos por vencidos sin su dimisión», afirmó Abhijeet Dipke, fundador del CJP, durante una rueda de prensa celebrada en Nueva Delhi.

La exigencia del grupo, que en julio consiguió la dimisión del ministro de Educación tras días de protestas masivas, surge tras la filtración de divisiones internas de la comisión en la actualización del censo electoral.

El diario Indian Express publicó el miércoles que dos comisionados electorales cuestionaron decisiones de Kumar al menos 14 veces durante los últimos diez meses, principalmente sobre el proceso de revisión del censo de votantes iniciado el año pasado.

Los partidos de la oposición sostienen que millones de nombres fueron eliminados de las listas sin previo aviso y que se añadieron nuevos votantes sin verificación para favorecer al partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro Narendra Modi.

La principal formación opositora, el Partido del Congreso, convocó marchas de protesta para el viernes frente a todas las sedes electorales estatales de la India, exigiendo la destitución e investigación penal de Kumar, así como una auditoría independiente a todas las decisiones adoptadas durante su gestión.

Nuevas demandas al Gobierno

Además de la renuncia y el enjuiciamiento de Kumar, el CJP reclama congelar el proceso de revisión del censo, suspender las próximas elecciones, restaurar la lista de votantes vigente en enero de 2025 y derogar la ley de 2023 sobre el nombramiento de los comisionados para garantizar la participación de la sociedad civil.

«La democracia significaba antes que el pueblo elegía al gobierno. Desde que Gyanesh Kumar asumió como Comisionado Electoral Jefe, el Gobierno ha estado decidiendo a quién se le permite votar y a quién no. ¿Es esto democracia?», agregó Dipke.

La Comisión Electoral ha asegurado que las discrepancias internas son «parte habitual de las deliberaciones en cualquier institución» antes de la toma de decisiones finales y aseguró que todas sus actuaciones han sido legales.

El portavoz del BJP, Sambit Patra, defendió al organismo señalando que ningún organismo en el país está bajo un régimen dictatorial y acusó a la oposición de lanzar campañas de desprestigio tras sus derrotas electorales. EFE

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