Las acciones de Netflix se desploman mientras el cofundador Reed Hastings anuncia su salida

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Las acciones de Netflix se desplomaron más de un 9% el jueves, luego que los resultados trimestrales del gigante del streaming no lograran impresionar a los inversores y su cofundador Reed Hastings anunciara su salida.

Hastings, quien contribuyó a convertir la revolucionaria empresa de alquiler de DVD por correo en un coloso del entretenimiento mundial, dejará Netflix en junio para «centrarse en su labor filantrópica y en otros proyectos» cuando finalice su mandato como presidente del consejo de administración.

El cofundador y presidente de Netflix había cedido el control diario de la empresa a los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos a comienzos de 2023.

Una carta sobre los resultados dirigida a los inversores llegó acompañada de la noticia de la salida de Hastings.

«Netflix cambió mi vida en muchos sentidos», escribió Hastings en una carta sobre los resultados.

«Mi mejor recuerdo de todos los tiempos fue en enero de 2016, cuando permitimos que prácticamente todo el planeta disfrutara de nuestro servicio», indicó.

Netflix se enfrenta a una competencia cada vez mayor por parte de servicios de streaming rivales, así como de plataformas de videos cortos como TikTok, que compiten por la atención de los consumidores.

La empresa con sede en Los Gatos, California, obtuvo ingresos trimestrales de 12.250 millones de dólares, un resultado que superó ligeramente las expectativas.

La caída del precio de las acciones se produjo pese a que Netflix registró ganancias de 5.280 millones de dólares, impulsadas por una comisión recibida por la cancelación de un acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery.

Durante el trimestre que acaba de concluir, Netflix declinó mejorar su oferta de adquisición de Warner Bros., cediendo ante la oferta rival de Paramount Skydance tras decidir que el acuerdo ya no resultaba financieramente atractivo.

Netflix registró un cargo por rescisión de 2.800 millones de dólares relacionado con el acuerdo cancelado, según su informe de resultados.

El hecho de que Netflix no siga adelante con el acuerdo probablemente hará que el legendario estudio de Hollywood y un grupo de propiedades televisivas, entre ellas CNN, pasen a manos de Paramount, lo que transformará profundamente el escenario mediático estadounidense.

El acuerdo de Paramount para comprar Warner Bros. Discovery se encuentra en la fase de aprobación regulatoria y por parte de los accionistas.

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