Las acciones de Tesla suben un 3,5 % por sus supuestos avances en la conducción autónoma

1 minuto

Washington, 15 dic (EFE).- Las acciones de Tesla ganaron este lunes un 3,5 % después de que el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, confirmara que ha empezado a realizar pruebas de su robotaxi sin asistencia humana.

Los valores de Tesla ganaban un 4,1 % y cotizaban a 477,7 dólares, una hora antes del cierre de los mercados de valores, lo que coloca la capitalización del fabricante de automóviles en 1,5 billones de dólares. Al cierre, el valor quedó en 475,31 dólares.

Durante la jornada bursátil, las acciones de Tesla llegaron a su máximo histórico al situarse en 481,23 dólares a media mañana.

El incremento de las acciones se produce a pesar de que las ventas de Tesla han caído este año en algunos de sus principales mercados. En Estados Unidos, las ventas de Tesla cayeron un 23 % en noviembre, a 39.800 vehículos.

Pero la aparición durante el fin de semana de un vídeo de un robotaxi de Tesla supuestamente circulando en Austin sin ningún ocupante y la posterior confirmación de Musk de que la compañía ha iniciado pruebas sin asistencia humana provocaron el optimismo inversor.

Aunque Tesla está por detrás de Waymo (Alphabet) en la carrera para conseguir la conducción autónoma, algunos inversores consideran que la empresa dirigida por Musk es la mejor posicionada para escalar su implementación de forma masiva, lo que multiplicará el valor de la compañía. EFE

ws-jcr/cpy