Las acciones de TSMC cierran en máximos en Taipéi tras evitar arancel del 100 % de EE. UU.

2 minutos

Taipéi, 7 ago (EFE).- Las acciones de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, alcanzaron este jueves un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Taipéi, después de evitar los aranceles del 100 % que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer a aquellas firmas que no fabriquen chips en Estados Unidos.

Los títulos del gigante taiwanés de semiconductores cerraron la sesión de hoy con una subida del 4,89 % en el parqué local, hasta alcanzar los 1.180 dólares taiwaneses (39,57 dólares, 33,91 euros), por encima del anterior récord de 1.160 dólares taiwaneses anotado el pasado 31 de julio.

El buen desempeño de TSMC impulsó al resto de firmas que integran el índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, que concluyó la jornada con un avance del 2,37 %.

Los inversores respondieron de esta forma a las recientes declaraciones de Trump, que anunció este miércoles gravámenes del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos se fabriquen en su país.

«Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo», afirmó el mandatario.

En una comparecencia parlamentaria, el titular del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, Liu Chin-ching, aseguró este jueves que TSMC ya cuenta con fábricas en Estados Unidos y que, por lo tanto, «no estará sujeta» a esa nueva batería de aranceles, según declaraciones recogidas por la agencia taiwanesa CNA.

Khoon Goh, director de investigación de Asia en Australia & New Zealand Banking Group, explicó en declaraciones a Bloomberg que «los inversores se mostraron recelosos a la espera de la tasa arancelaria para los semiconductores, pero las exenciones para la mayor empresa de Taiwán han disipado las preocupaciones».

«Las entradas de capital extranjero tras esta noticia han impulsado el fortalecimiento del dólar taiwanés. Con la repatriación de dividendos prácticamente completada y con el dólar estadounidense bajo presión nuevamente, podríamos ver una mayor apreciación del dólar taiwanés a corto plazo», auguró.

TSMC, que cuenta con Apple, Nvidia y AMD entre sus principales clientes y domina el segmento de chips de avanzados, claves para el desarrollo de aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial, ha sido uno de los actores más expuestos a la volatilidad provocada por las medidas comerciales estadounidenses. EFE

jacb/aa/alf

(foto) (vídeo)