Las acciones de TSMC suben más de un 3 % tras amenazas de Trump sobre aranceles a chips

2 minutos

Taipéi, 7 ago (EFE).-Las acciones de TSMC, el principal fabricante mundial de chips avanzados, subían un 3,11 % al inicio de la sesión en la Bolsa de Taipéi, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que impondrá un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores para promover su fabricación en territorio estadounidense.

Los títulos del gigante taiwanés, que cuenta con plantas en Estados Unidos, alcanzaban los 1.160 dólares taiwaneses (38,74 dólares) en los primeros minutos de cotización, en lo que algunos analistas interpretan como una reacción del mercado a la expectativa de que TSMC podría quedar parcialmente al margen de las nuevas medidas por su presencia en ese país.

En la misma línea, el índice general de la Bolsa de Taipéi registraba un avance de un 2,13 %, casi 500 puntos, poco después de comenzar su actividad.

“Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que, si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido sin lugar a dudas a hacerlo, no se les aplicará ningún cargo”, aseguró el mandatario durante un acto en el Despacho Oval.

El republicano, que esta semana ya había avanzado su intención de anunciar gravámenes sobre esos componentes de alta tecnología, afirmó que “a todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos se les aplicará un arancel del 100 %”.

Trump llegó incluso a sugerir que TSMC podría invertir hasta 300.000 millones de dólares en el estado de Arizona, casi el doble del total anunciado hasta ahora por la compañía en Estados Unidos.

La firma, que no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Trump, ya había comunicado en marzo su intención de elevar hasta los 165.000 millones de dólares su inversión en ese país para construir nuevas plantas de fabricación, instalaciones de empaquetado avanzado y un centro de investigación.

En abril, TSMC perdió más de 123.000 millones de dólares en valor de mercado debido a la incertidumbre generada por la guerra comercial impulsada por Trump, pese a que los semiconductores taiwaneses —principal motor de su economía— fueron excluidos de los aranceles entonces impuestos a las importaciones desde la isla.

TSMC, que cuenta con clientes como Nvidia, Apple y AMD y domina el segmento de chips de vanguardia, ha sido uno de los actores más expuestos a la volatilidad provocada por las medidas comerciales estadounidenses. EFE

tp-aa/rrt