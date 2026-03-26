Las aerolíneas asiáticas aumentan sus rutas a Europa a raíz de la guerra en Oriente Medio

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Bangkok/Pekín, 26 mar (EFE).- Las principales aerolíneas asiáticas han aumentado sus rutas hacia Europa en el último mes, con el objetivo de consolidarse como alternativa en las conexiones intercontinentales en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Medio, una región que, hasta el inicio de la guerra en Irán, actuaba como centro de la conexión aérea global.

Aunque los gigantes del Golfo Pérsico como Emirates, Qatar Airways o Etihad Airways, con base en Dubai, Doha y Abu Dabi, respectivamente, continúan operando, han tenido que alterar sus servicios con cancelaciones y suspensiones constantes, en respuesta a los habituales ataques iraníes contra la región.

Otras aerolíneas asiáticas están aprovechando la situación al no depender del tránsito por Oriente Medio, al mismo tiempo que buscan reforzar su posición en el mercado para compensar el encarecimiento del combustible y ganar cuota frente a sus competidores.

Cathay Pacific, con sede en Hong Kong, anunció nuevas suspensiones de sus vuelos a Dubai, Riad y Tel Aviv, a la vez que reforzó sus viajes hacia Europa con la incorporación de viajes adicionales entre Hong Kong y París y Zúrich.

La aerolínea bandera del gigante asiático, Air China, inauguró el 24 de marzo una conexión directa entre Pekín y Bruselas, y el día 26 puso en marcha otra entre Chengdu y la capital belga, según la prensa del país. Antes de la apertura de estas rutas, solo existía un enlace directo entre China y Bélgica, operado por Hainan Airlines, y las demás conexiones, incluida Shanghái, requerían escala.

En los últimos años, Europa se ha consolidado como el principal mercado internacional de Air China, mientras que Bruselas se ha afianzado como un centro neurálgico en las relaciones entre Asia y el Viejo Continente, según señala el medio oficialista China Daily.

Singapore Airlines también decidió extender la cancelación de sus vuelos entre la ciudad-Estado y Dubái hasta finales de abril. Paralelamente, reforzó su capacidad en rutas alternativas, incrementando sus vuelos directos a Londres hasta diez semanales desde el 31 de marzo y con dos diarios durante el verano.

Esto se debe al aumento de la demanda en las rutas Asia-Europa, como reflejan los datos de Google Flights.

Antes del inicio del conflicto, un billete en conexiones populares como Hanói-París, Singapur-Londres o Tokio-Madrid rondaba los 300-600 dólares, mientras llegaron a sobrepasar los 2.000 en las primeras semanas de la guerra. Sin embargo, los precios han caído desde entonces hasta los 400 dólares actualmente, incluso por debajo de los niveles previos a la crisis en ciertas rutas.

Mientras, otras compañías más modestas de la región como la aerolínea de bandera de Hanói, Vietnam Airlines, anunció que planea suspender desde el 1 de abril más de una veintena de rutas nacionales, debido al riesgo de sufrir escasez de combustible para aviones.

Es una respuesta a la congestión del espacio aéreo en las nuevas rutas comerciales y al bloqueo del tráfico de crudo en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial, que ha disparado los precios en el sector, especialmente en Asia, la región más dependiente de las importaciones desde esta vía estratégica. EFE

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