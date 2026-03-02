Las aerolíneas sufren fuertes descensos en Bolsa por el ataque de EE.UU. e Israel a Irán

(Actualiza con datos al cierre de Wall Street)

Madrid/Nueva York, 2 mar (EFE).- Las principales aerolíneas sufrieron este lunes fuertes pérdidas en los mercados tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, ya que a la cancelación de rutas por el cierre del espacio aéreo se suma el repunte del precio del petróleo, de más del 6 %.

Al cierre del mercado en Europa, las aerolíneas figuraban entre las empresas con mayores caídas en Bolsa.

Las mayores bajadas de la jornada las han protagonizado las compañías nórdicas Norse Atlantic ASA, que se ha desplomado un 12,24 %; y Finnair, que ha cedido un 11,03 %.

Por su parte, Air France KLM ha perdido el 9,43 %; Aegean Airlines el 7 %; IAG, el 4,72 %; y Lufthansa, el 4,05 %

Ryanair ha sido la que menos ha retrocedido, un 1,57 %.

Al cierre de Wall Street, Frontier Group Holding se devaluaba un 9 %, a la par que Air Canada cedía un 6,7 %; IAG, en su cotización americana, un 5,9 %; American Airlines Group, un 4,2 %; y JetBlue Airways, un 5,8 %.

Con pérdidas menos elevadas se encontraban United Airlines Holdings (-2,9 %), Delta Air Lines (-2,2 %), Southwest Airlines (-2 %) y Alaska Air Group (-1,6 %).

Las compañías europeas y estadounidenses seguían así la tendencia marcada de madrugada en el cierre de los mercados asiáticos y de las antípodas, donde la australiana Qantas se dejaba un 5,43 % y la neozelandesa Air New Zealand un 0,90 %.

En Japón, Japan Airlines (JAL) retrocedía un 5,89 %, y en China todas las aerolíneas sufrían un duro castigo que alcanzaba el 8,33 % para China Southern; el 7,93 % para China Eastern; el 4,13 % para Cathay Pacific y el 3,69 % para Air China.

La taiwanesa EVA Air ha perdido un 4,47 %, en tanto que Singapore Airlines ha retrocedido un 4,74 %; Korean Air, la excepción a la regla, concluyó su sesión completamente plana, y la turca Turkish Airlines se dejó un 5,20 %.

Como apunta el analista de IG Sergio López, las ventas obedecen al encarecimiento del combustible y a las cancelaciones, que comprimen márgenes «en el peor momento», ya que las aerolíneas son negocios «que se rompen» cuando el combustible sube y la demanda cae al mismo tiempo.

Al contexto se agrega que la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

«Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz», aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 % del crudo mundial.

El barril de petróleo Brent escaló hoy un 6,68 %, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 6,28 %, hasta 71,23 dólares el barril.

A todo esto hay que sumar las suspensiones debidas al cierre de los espacios aéreos y a la prudencia, de modo que las grandes aerolíneas asiáticas de China, India, Singapur o Japón han cancelado sus conexiones con Oriente Medio, punto intermedio frecuente de rutas hacia Europa y otros lugares.

El analista de IG explica que el transporte aéreo suma «dos impactos simultáneos», el riesgo operativo por espacios aéreos cerrados y el sobrecosto de rutas más largas con mayor consumo de combustible.

No obstante, López cree que el mercado ya ha penalizado bastante a estas compañías, de modo que si el conflicto se resuelve en semanas, cabe esperar un rebote rápido. EFE

