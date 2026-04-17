Las aportaciones de ayuda al desarrollo a organismos multilaterales cayó un 15 % en 2024

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París, 17 abr (EFE).- La contribución de los países de la OCDE a la financiación de los programas para el desarrollo de organismos multilaterales cayó un 15 % en 2024 y esa tendencia debería proseguir, con un retroceso previsto entre el 23 % el 30 % de aquí a 2027.

Este es el diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en un informe publicado este viernes en el que analiza las aportaciones de los miembros de su Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) a esas organizaciones multilaterales habla del riesgo de «un grave choque sistémico» en su funcionamiento.

La razón es que lo que observan los autores del informe es que después de décadas de expansión de esas organizaciones se está produciendo «una inversión duradera» de la tendencia y no una mera corrección temporal.

De entrada, en 2025 once de los 24 miembros del CAD, que además representan dos tercios de las contribuciones totales, anunciaron recortes en sus presupuestos de ayuda al desarrollo para los organismos multilaterales.

La propia OCDE anunció el pasado día 9 que el pasado año esos mismos países disminuyeron en un 23,1 % en términos reales la ayuda pública al desarrollo que se situó en 174.300 millones de dólares, principalmente por el giro dado por Estados Unidos, que por sí solo representó el 75,1 % de la caída.

Los datos más recientes muestran una aparente paradoja y es que las organizaciones multilaterales dedicaron en 2024 una cifra récord de 296.000 millones de dólares a sus misiones de desarrollo, pero no por un aumento del dinero que les llegó de los países, sino por al aumento de las capacidades de préstamo y por el efecto de amortización y los modelos de financiación.

Son mecanismos que permiten mantener la capacidad del sistema para obtener fondos a corto plazo, pero eso no hace más que retrasar el momento en que llegará el descenso por la menor aportación de los países.

La OCDE avisa de que estas restricciones presupuestarias pueden acelerar la fragmentación de los programas para el desarrollo, pero también pueden ser la ocasión para una arquitectura multilateral más disciplinada y más resistente que ofrezca estabilidad en la financiación y en la eficacia, lo que a su vez podría ser una incitación para la acción colectiva.

Para conseguir esta segunda evolución, lanza algunas recomendaciones, y en primer lugar una acción coordinada de los Estados miembros del CAD para proteger sus fundamentos financieros y una mejor gestión de los recortes.

En paralelo, estima que las organizaciones multilaterales tendrán que llevar a cabo reformas para centrar sus actividades en sus mandatos, clarificar cuáles son las ventajas comparativas que ofrecen y racionalizar la arquitectura global para reducir la fragmentación. EFE

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