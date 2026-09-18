Las autoridades mexicanas entregan el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia en Morelos

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Cuernavaca (México), 17 sep (EFE).- La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) entregó este viernes a su familia el cuerpo de la estudiante española Claudia Tacoronte, quien falleció apuñalada el 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, y cuyo presunto asesino, conocido como ‘El Trompas’, fue detenido ayer.

Varios integrantes de la familia de Tacoronte, de 21 años, llegaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicada en Temixco, a las afueras de Cuernavaca (capital del estado), acompañados del cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, informaron a EFE fuentes de la Fiscalía estatal

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado.

La entrega del cuerpo para su repatriación se ha llevado a cabo un día después de la detención de Francisco Javier, alias ‘El Trompas’, identificado como presunto responsable de lo que la Fiscalía de Morelos ha considerado un delito de feminicidio.

El hombre fue capturado en Cuautla, lugar del crimen y ubicado a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de que autoridades federales y estatales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

‘El Trompas’ fue trasladado e ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

Las Fiscalía de Morelos ha anunciado ya que imputará al sospechoso por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, agradeció hoy a su homólogo mexicano, Roberto Velasco, la «rapidez» en las investigaciones sobre el asesinato de Tacoronte, y señaló que el presunto asesino «habría confesado» la autoría de la muerte de la estudiante.

Albares, en unas declaraciones facilitadas a los medios, explicó que este viernes volvió a hablar con el canciller mexicano, quien le dio cuenta de la detención del presunto asesino, y el ministro español le pidió que se llegue «hasta las últimas responsabilidades» y que todos los que hayan estado implicados respondan ante la justicia.

Tacoronte, canaria de 21 años, fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla. Había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad española de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles. EFE

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(foto)(vídeo)