Las ballenas beluga de Alaska intercambian parejas para sobrevivir a largo plazo

Redacción Ciencia, 21 ene (EFE).- Las ballenas beluga de Alaska intercambian parejas muchas veces a lo largo de su vida, lo que está contribuyendo a mantener su viabilidad genética y asegurando la supervivencia a largo plazo de esta pequeña y aislada población de animales.

Investigadores del Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Universidad Atlántica de Florida (Estados Unidos), en colaboración con el Departamento de Pesca y Caza de Alaska y el Departamento de Gestión de Vida Silvestre del Municipio de North Slope en Alaska, han descubierto cómo se aparean las ballenas beluga salvajes, quién engendra qué crías y cómo esas estrategias reproductivas influyen en la diversidad genética y la endogamia.

El estudio, cuyas conclusiones aparecen hoy publicadas en la revista Frontiers in Marine Science, revela que una pequeña población de ballenas beluga (Delphinapterus leucas) sobrevive a largo plazo mediante una sorprendente estrategia, el apareamiento con múltiples parejas a lo largo de varios años.

La combinación de genética a largo plazo, la observación y el análisis minucioso está comenzando a revelar algunos de los conocimientos más íntimos sobre una de las ballenas más esquivas del Ártico, donde estos animales son muy difíciles de observar y de estudiar, ya que desaparecen bajo el hielo.

Durante 13 años, investigadores recolectaron muestras genéticas de 623 ballenas beluga en la bahía de Bristol, mientras observaban sus grupos sociales y edades.

Esta población, compuesta por unas 2.000 ballenas, se encuentra en gran parte aislada, con poca o ninguna mezcla con otras poblaciones, lo que ofrece una oportunidad única para estudiarlas como una población distinta, han subrayado los investigadores.

Debido a la longevidad de las belugas (que pueden vivir más de cien años), los investigadores se centraron en las estrategias de apareamiento a corto plazo (lo que ocurre en una sola temporada reproductiva o a lo largo de varios años) en lugar de a lo largo de toda su vida, para determinar si las belugas de la bahía de Bristol eran poligínicas (cuando un macho se aparea con varias hembras), poliándricas (cuando una hembra se aparea con varios machos); o posiblemente poliginándricas (cuando tanto machos como hembras tienen múltiples parejas).

Y concluyeron que esta población de ballenas son poliginándricas y que los constantes cambios de pareja dan lugar a muchos ‘medio hermanos’ y pocos ‘hermanos de sangre completa’, lo que reduce el riesgo de endogamia y contribuye a mantener la diversidad genética a pesar del pequeño tamaño y el aislamiento de esta población.

Los investigadores no encontraron diferencias entre adultos mayores y jóvenes en cuanto al número de crías en la población, ni en machos ni en hembras, pero sí que las madres mayores tuvieron más crías sobrevivientes que las jóvenes, lo que sugiere que la experiencia, la condición física y la elección de la pareja impulsan el éxito reproductivo.

La mayoría de los adultos, machos y hembras, tuvieron solo unas pocas crías a la vez, lo que refleja también la lenta reproducción femenina y el hecho de que los machos engendran solo un pequeño número de crías al año, han concluido los investigadores.

Comprender estas dinámicas puede ser fundamental para la conservación, ya que cuando solo unos pocos machos engendran la mayoría de las crías el tamaño efectivo de la población se reduce, y esa pérdida de diversidad genética aumenta el riesgo de endogamia y reduce la capacidad de la población para adaptarse a los cambios.

Sin embargo, el cambio frecuente de pareja, combinado con una baja asimetría reproductiva y evitar el apareamiento con los parientes más cercanos podrían ser estrategias eficaces para mantener la salud genética de poblaciones que son relativamente pequeñas. EFE

