Las bolsas asiáticas cierran dispares y el petróleo baja ante un posible cambio de postura de Trump

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Las bolsas asiáticas cerraron dispares y el petróleo bajó este martes tras los reportes de prensa que indican que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría considerando poner fin a la intervención militar en Irán, incluso sin lograr la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según el diario The Wall Street Journal, el mandatario republicano habría indicado a sus asesores que estaba dispuesto a interrumpir la guerra que Estados Unidos lleva a cabo contra la república islámica desde hace más de un mes, al considerar que forzar la reactivación de ese paso marítimo la prolongaría «más allá del plazo de cuatro a seis semanas».

El periódico asegura que Washington quiere intentar obtener de Teherán, por la vía diplomática, el desbloqueo de esta vía estratégica por donde transita una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Tras caer más de un 2% en las primeras operaciones, el índice Nikkei de Tokio cerró con una caída de 1,6%, a 51.063,72 puntos.

El Kospi surcoreano, que se había disparado cerca de un 50% entre principios de año y el inicio de la guerra, encabezó las pérdidas con una caída superior al 4%.

El índice Hang Seng de Hong Kong, en cambio, terminó con leve alza de 0,2%.

En tanto, los precios del petróleo, que habían subido el martes por la mañana tras el ataque de Irán a un petrolero con bandera de Kuwait en el puerto de Dubái, volvieron a bajar.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, bajaba un 0,7% a 106,59 dólares el barril hacia las 08h10 GMT.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), cedía un 0,5% a 102,38 dólares el barril, a la misma hora.

El WTI había cerrado el lunes por encima de los 100 dólares por primera vez desde el inicio de la guerra.

«Los activos de riesgo esperaban la más mínima excusa para repuntar», explicó Anna Wu, analista de VanEck Associates Corp.

«Este cambio de escenario es, por lo tanto, una dosis de adrenalina para el ánimo del mercado», aunque es demasiado pronto para que el mercado base sus orientaciones en esta hipótesis, subraya, citada por la agencia financiera Bloomberg.

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