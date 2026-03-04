Las bolsas chinas siguen cayendo ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio

Shanghái (China), 4 mar (EFE).- Las bolsas chinas seguían experimentando caídas este miércoles, siguiendo la tendencia regional ante la incertidumbre acerca del suministro energético por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias de Teherán.

Concretamente, los parqués de Shanghái y Shenzhen se dejaban un 1,29 % y un 0,75 %, respectivamente, hacia las 13:00 hora local (05:00 GMT), mientras que el índice CSI 300, que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos mercados, bajaba un 1,31 %.

También en la China continental, el selectivo de la Bolsa de Pekín bajaba un 0,56 % a la mencionada hora, aunque la importancia de este parqué es menor debido a su reciente creación (2021) y a su enfoque en pymes.

La peor parte se la llevaba el referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que cedía un 2,76 %, con tan solo 6 de las 88 compañías que lo componen escapando de la marea roja.

Al otro lado del Estrecho de Taiwán, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, caía un 4,02 % minutos antes de su hora de cierre. EFE

