Las bolsas chinas siguen cayendo ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio

1 minuto

(Actualiza al cierre de la sesión bursátil)

Shanghái (China), 4 mar (EFE).- Las bolsas chinas continuaron experimentando caídas este miércoles, siguiendo la tendencia regional ante la incertidumbre acerca del suministro energético por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias de Teherán.

Concretamente, los parqués de Shanghái y Shenzhen cerraron con pérdidas de un 0,98 % y un 0,75 %, respectivamente, mientras que el índice CSI 300, que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos mercados, bajó un 1,14 %.

También en la China continental, el selectivo de la Bolsa de Pekín cedió un 0,26 %, aunque la importancia de este parqué es menor debido a su reciente creación (2021) y a su enfoque en pymes.

La peor parte en China se la llevó el referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que se desplomó un 2,01 %, con tan solo 11 de las 88 compañías que lo componen escapando de la marea roja.

Al otro lado del Estrecho de Taiwán, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, finalizó la jornada con un descenso del 4,35 %. EFE

