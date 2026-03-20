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Las bolsas del Sudeste Asiático acaban con resultados mixtos y cierres por Ramadán

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Bangkok, 20 mar (EFE).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático acabaron la semana con resultados mixtos, con los parqués de Ho Chi Minh y de Singapur en negativo y el de Bangkok en positivo, mientras que otras plazas no registraron actividad por la festividad del fin del Ramadán.

El SET tailandés cerró con ganancias, tras crecer un 1,10 % o 15,54 puntos y cerrar con 1.432,99 enteros.

Liderando las pérdidas, el VN de Ho Chi Ming cayó un 3,02 % o 51,32 unidades, hasta las 1.647,81.

El STI de Singapur hizo lo propio, descendiendo hasta los 4.948,87 tras restar un 0,38 % o 18,74 unidades.

Los parqués de Kuala Lumpur, Yakarta y Manila permanecieron cerrados. EFE

up/pav/alf

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