Las bolsas europeas abren levemente al alza tras ampliarse el plazo para negociar en Irán

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Madrid, 27 mar (EFE).- Las bolsas europeas han abierto este viernes levemente al alza, pendientes de la tensión en Oriente Medio y de la evolución del precio del petróleo tras ampliar de nuevo EE. UU. el plazo de su amenaza de atacar centrales eléctricas de Irán si este país no reabre el estrecho de Ormuz.

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,08 % y cambiándose a 1,152 dólares, la bolsa que más sube es la de Londres, el 0,37 %; seguida de Milán, el 0,32 %; Madrid, el 0,23 %; París, el 0,11 %; y Fráncfort, el 0,05 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también ha abierto levemente al alza, con el 0,08 %.

Los mercados muestran cautela a pesar de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya ampliado de nuevo el plazo para negociar con Irán otros diez días, hasta el próximo 6 de abril.

Mañana, sábado, se cumple un mes del inicio de la guerra en Irán y su fecha de finalización es aún muy incierta, lo que ha llevado de nuevo a la subida del precio del petróleo.

En el caso del Brent, de referencia en Europa, la revalorización es del 0,93 %, hasta los 102,82 dólares el barril; mientras que en el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., es del 0,70 %, hasta los 95,10 dólares.

El precio del gas natural TTF sube el 2,23 %, hasta los 56,45 euros el megavatio/hora.

El oro y la plata ganan el 1,45 % (hasta los 4.473 dólares la onza) y el 2,27 % (hasta los 69,45 dólares), respectivamente.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró con una caída del 0,43 %, la Bolsa de Seúl mixta, con el Kospi bajando el 0,40 %, y el Kosdaq subiendo el 0,43; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái sumó el 0,63 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 1,13 %; y el Hang Seng, de Hong Kong, a falta del cierre, sube el 0,63 %.

Los futuros de Wall Street avanzan alzas: del 0,16 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,25 % para el S&P 500 y del 0,22 % para el Nasdaq, tras cerrar ayer con caídas del 1,01 %, 1,74 % y 2,38 %, respectivamente.

En la agenda macroeconómica del día destaca el dato de inflación en España, que subió en marzo al 3,3 % interanual, un punto más que en febrero, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes tras la subida del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio, para llegar así a un nivel que no se alcanzaba desde junio de 2024.

En la eurozona, el BCE también publicará sus expectativas de IPC a un año y a 3 años del mes de febrero, y en EE. UU. se conocerá el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de final de marzo.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 3,100 %, mientras que la del español avanza hasta el 3,643 %.

El bitcóin cae un 0,77 %, hasta 68.429,8 dólares. EFECOM

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