Las bolsas europeas abren sin rumbo fijo ante mensajes contradictorios de Trump sobre Irán

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Madrid, 31 mar (EFE).- Las bolsas europeas se muestran en los primeros compases de cotización sin rumbo fijo y con tono mixto ante los mensajes contradictorios del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la guerra de Irán, mientras que el petróleo brent se muestra estable, con el barril en torno a 113 dólares.

En los primeros minutos de sesión, la bolsa que más sube es la de Madrid, el 0,44 %; seguida de Londres, con el 0,33 %, y Fráncfort, con el 0,26 %; mientras que Milán se deja el 0,07 % y París el 0,01 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también pierde el 0,16 %, mientras que el euro se muestra estable y se cambia a 1,146 dólares.

Los mercados se muestran cautos ante los mensajes contradictorios de Trump, que por un lado habla de avance en las negociaciones con Irán -asegurando que ese país está dejando pasar por el estrecho de Ormuz un mayor número de petroleros- y por otro continúa amenazando al régimen iraní con la destrucción de plantas eléctricas.

El precio del brent modera su subida del lunes al 0,75 %, y se encuentra en 113,53 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), el de referencia en EE.UU., sube el 0,23 %, hasta los 103,13 dólares, después de superar el lunes los 100 dólares el barril por primera vez desde el año 2022.

Por su parte, el gas natural TTF cae un 0,37 %, y el megavatio/hora se encuentra en 53,98 euros.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 3,020 %, y la del español hasta el 3,550 %, con la prima de riesgo en 53 puntos básicos.

El bitcóin registra un avance del 1 %, hasta los 67.246,6 dólares. EFE

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