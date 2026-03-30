Las bolsas europeas anticipan una apertura en rojo, con el petróleo brent en 115 dólares

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Madrid, 30 mar (EFE).- Las bolsas europeas anticipan una apertura en negativo este lunes, cuando comienza el segundo mes de la guerra de EE. UU e Israel contra Irán, con caídas en todas ellas del entorno del 0,50 % y con el precio del barril de brent, de referencia en Europa, en 115 dólares.

A las 08:15 horas, con el euro apreciándose un 0,04 % y cambiándose a 1,15 dólares, la bolsa que más cae es la de Milán, el 0,56 %; seguida de Fráncfort, el 0,50 %; París, el 0,37 %; Londres, el 0,21 %: y Madrid, el 0,10 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 0,54 %.

El mercado se encuentra en un entorno dominado por la geopolítica, la energía y los tipos.

El repunte del petróleo brent, con un barril que ha alcanzado los 115 dólares, reabre con fuerza el riesgo inflacionista y tensiona a los bancos centrales, que podrían empezar a tener que replantearse una subida de tipos para combatir el alza de los precios.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también escala el 1,10 %, hasta los 100,73 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

A diferencia del petróleo, el precio del gas natural TTF cae un 1,44 % y el megavatio/hora se encuentra en 56,28 euros.

Los metales preciosos están al alza: en el caso del oro del 0,77 %, hasta los 4.559,7 dólares la onza, mientras que la plata avanza el 1,28 %, hasta los 70,68 dólares.

Tras el cierre el pasado viernes en rojo de Wall Street (el Dow Jones de Industriales el 1,73 %, el S&P 500 el 1,67 % y el Nasdaq el 2,15 %) los futuros avanzan leves subidas: del 0,09 %, del 0,19 % y del 0,22 %, respectivamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz el lunes como un «regalo» y «señal de respeto» a EE.UU.

Asimismo, reiteró que las negociaciones con Irán van por buen camino y que ambos países lograrán un acuerdo «muy pronto».

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años cae hasta el 3,077 % y la del español hasta el 3,615 %.

El bitcóin sube un 1,11 %, hasta los 67.287 dólares. EFE

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