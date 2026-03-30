Las bolsas europeas se estabilizan en leves subidas, con el brent en los 115 dólares

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Madrid, 30 mar (EFE).- Las bolsas europeas siguen estables y con moderadas subidas, salvo Fráncfort que se encuentra prácticamente plana, y con un precio del barril de crudo brent, de referencia en Europa, que se mantiene en los 115 dólares.

A las 12:30 horas, mientras que Fráncfort cae un 0,04 %, la bolsa europea que más sube es la de Londres, el 0,60 %; seguida de Madrid, el 0,36 %; Milán, el 0,28 %; y París, el 0,06 %; mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, avanza el 0,02 %.

Con el euro depreciándose el 0,08 % y cambiándose a 1,149 dólares, el precio del petróleo se mantiene al alza y el barril para entrega en mayo registra una subida del 2,66 %, hasta los 115,56 dólares; mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., se revaloriza un 2,33 %, hasta los 101,96 dólares.

También con una ganancia de más del 2 % se encuentra el gas natural TTF, con el megavatio/hora en 55,32 euros.

Los constantes pronunciamientos del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre la guerra de Irán, generan desconcierto en los mercados, que en esta sesión optan por la prudencia.

En consonancia con Europa, los futuros de Wall Street avanzan subidas que son del 0,46 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,44 % para el S&P 500 y del 0,37 % para el Nasdaq, tras el cierre en negativo del pasado viernes, con caídas que superaron en los tres índices el 1,65 %.

En Asia, el índice Nikkei de Tokio acabó hoy con una bajada del 2,79 %, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió un 0,24 %, el de Shenzhen cedió un 0,25 % y el Hang Seng se dejó el 0,81 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 3,088 %, mientras que la del español lo hace hasta el 3,613 %.

El bitcóin sube un 1,26 % y se encuentra en 67.391,6 dólares. EFE

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