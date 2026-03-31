Las bolsas europeas suben más del 0,60 % con el petróleo repuntando en torno al 2 %

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Madrid, 31 mar (EFE).- Las bolsas europeas suben este mediodía más del 0,60 % optimistas tras las últimas declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre la posibilidad de que el fin de la guerra contra Irán pudiera llegar pronto.

Con el euro mostrándose plano y cambiándose a 1,146 dólares, la bolsa que más sube es la de Milán, el 0,73 %; seguida de Fráncfort, con el 0,70 %; Londres, con el 0,66 %; París, con el 0,56 %; y Madrid, con el 0,40 %.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube un 0,56 %.

El mercado reacciona con aumentos a pesar de que el precio del petróleo vuelve a subir, en el caso del brent, del 2,12 %, con el precio del barril en 115,07 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., avanza el 1,47 %, hasta los 104,39 dólares.

A diferencia del precio del gas, que cae un 2,31 % y el megavatio/hora se encuentra en 53,55 euros.

Los mercados tampoco han reaccionado negativamente al dato de inflación en la eurozona, que repuntó seis décimas en marzo, hasta una tasa interanual del 2,5 %, debido principalmente al encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Los metales preciosos registran subidas, que son moderadas en el caso del oro, del 0,66 %, con la onza en 4.540,9 dólares, mientras que la plata sube el 3,54 %, hasta los 72,49 dólares la onza.

A medida que entramos en la quinta semana de la guerra de Irán, todas las miradas están puestas en el mercado de la energía y en los riesgos geopolíticos.

Los futuros de Wall Street avanzan subidas que son del 0,65 % para el Dow Jones de Industriales; del 0,63 % para el S&P 500, y del 0,50 % para el Nasdaq; tras concluir ayer con alzas del 0,11 % para el primero, y caídas del 0,39 % para el S&P 500; y del 0,73 % para el tecnológico.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años, cae hasta el 3,047 %, mientras que el español baja hasta el 3,575 %, con la prima de riesgo en 52,4 puntos básicos.

El bitcóin continúa cayendo moderadamente, un 0,41 %, y se encuentra en 66.367,4 dólares. EFE

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