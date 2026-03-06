Las colecciones femeninas de París llegan a su ecuador cargadas de novedades

Abraham de Amézaga

París, 6 mar (EFE).- La semana de la moda de París, que comenzó el lunes y se extenderá hasta el próximo martes, 10 de marzo, ha alcanzado su ecuador en la jornada de este viernes, en la que se han ido sucediendo los desfiles y presentaciones de las novedades para la temporada otoño-invierno 2026-27.

Issey Miyake, fiel como siempre al programa oficial, ha regalado el momento zen de la jornada, con un desfile lento y delicada música, todo lo contrario al de Loewe, rápido y con fondo disco a todo volumen.

El corsé ha hecho acto de presencia al principio y sobre todo al final, declinándose en varios colores y tomando como base una estructura plástica rígida, que contrastaba con la fluidez del tejido sobre el que estaba adosado.

De formas arquitectónicas, con asimetrías, cuellos barco, en la colección había escasísimas propuestas plisadas, algo tan asociado con Miyake, y sobre todo con su marca Pleats Please, en abrigos formados de superposiciones, así como vestidos.

Si bien el negro, el blanco y el gris han dominado en la primera parte, más tarde se han visto colores como el caldera, el amarillo, el morado, el rosa y el azul claro.

Por otro lado, en el Hotel Ritz, como es costumbre, la española Isabel Sanchís muestra hasta el próximo domingo su última colección, en ‘show-room’.

«Hemos pretendido relatar el estudio de la costura con nuestras propuestas, pensadas para una mujer cada vez más joven», como la definía a EFE Paula Maiques, hija de la creadora, así como su brazo derecho en el diseño.

Con tejidos excepcionales y de origen natural, como lanas, sedas, gasas, encajes y rasos, en algunos casos dobles, destacan los bordados manuales, así como el gran patronaje que hay detrás de cada propuesta.

En el plano de colores, mencionar el granate, por el que Sanchís siente especial debilidad; lilas, verdes y un toque de naranja, así como el negro.

La diseñadora se lamentaba de la anulación de las visitas de compradores de Oriente Medio, uno de sus grandes mercados, debido a la guerra en Irán, que está afectando igualmente a los países vecinos.

Esta colección será presentada el 18 de marzo en Madrid, durante la semana de la moda de la ciudad, donde además acaban de abrir una nueva tienda, en plena milla de oro.

Volviendo a los desfiles parisinos, Nina Ricci, Givenchy y Yohji Yamamoto han desvelado sus propuestas igualmente este viernes.

En el caso de Ricci, ha apostado por una mezcla de glamour rock, que encarnaba como nadie David Bowie, así como por la androginia, que se perfila como una de tendencias el otoño-invierno próximo.

Givenchy, por su parte, ha puesto la nota sensual del día en una nueva colección de la británica Sarah Burton donde destacaba la sastrería, de la mano del minimalismo, y con vestidos-camisa y faldas drapeadas.

Mientras, el japonés Yohji Yamamoto, probablemente el creador de moda vivo que más años lleva presentando sus propuestas en la semana parisina -desde 1981- y con una estética que ha variado muy poco, ha vuelto a hacer del negro su color.

Por último, señalar la firma de accesorios francesa Moynat, que ha dado a conocer en su tienda insignia parisina su colaboración con Kasing Lung, el padre de Labubu, ese muñeco de orejas largas, gran sonrisa y dientes en punta, tan de moda últimamente.

En presencia del renombrado artista, que no paraba de estampar su firma en las creaciones, se han mostrado sus colecciones de bolsos, que se podían adquirir.

Los vendedores de la firma no daban abasto atendiendo a los clientes, que querían ser los primeros en hacerse con los modelos de la colección cápsula. EFE

