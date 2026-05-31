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Las dominicanas vencen a Cuba y ganan el Torneo del Caribe de Balonmano Femenino

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Santo Domingo, 31 may (EFE).- República Dominicana conquistó el título de la Copa Caribe de Balonmano Femenino tras derrotar 30-28 a Cuba, mientras que México se quedó con el tercer lugar, luego de superar 31-30 a Puerto Rico, en un torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Olkidia Cuevas fue la más productiva por las dominicanas con ocho goles, seguida por Danilza Liranzo, Annerys Cabrera, Nancy Peña y Carina Lorenzo, que anotaron tres cada una.

Por Cuba, Zajaris Hernández anotó siete goles, Anna Román agregó cinco, mientras que Lietis Beltrán, Diancy González y María de las Mercedes Mazorra terminaron con cuatro tantos.

Por su parte, México se afianzó en Ángela Morales, seis goles, e Ytzel Aguirre y Laura Morales, que marcaron cinco cada una, para superar por la mínima a las puertorriqueñas.

El torneo de balonmano femenino para Santo Domingo 2026 ha quedado integrado, en el grupo A, por Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala, mientras que el B está conformado por Cuba, Costa Rica, México y Venezuela.

En la rama masculina, en el grupo A figuran República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Nicaragua, mientras que en el B están Cuba, México, Costa Rica y Guatemala.EFE

rsl

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