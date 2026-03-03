Las empresas de defensa surcoreanas se disparan en Bolsa por el conflicto en Oriente Medio

Seúl, 3 mar (EFE).- Las empresas de defensa surcoreanas se dispararon este martes en la Bolsa de Seúl, en su primera sesión tras el comienzo este fin de semana de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El gigante Hanwha Aerospace, la mayor empresa del sector en Corea del Sur, avanzó un 19,83 %, en contraste con la fuerte caída de más del 7 % del principal índice de la Bolsa surcoreana, el Kospi.

Mientras, Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, creció un 3,19 %.

El fabricante de sistemas de defensa antiaérea LIG Nex1 se disparó además un 29,86 %, y Hyundai Rotem, que fabrica el tanque K2 «Black Panther», uno de los más avanzados del mundo, subió un 8,03 %.

Otras empresas del sector de la defensa surcoreanas, como el fabricante de municiones Poongsang (12,78 %) o el desarrollador de componentes para misiles Firstec (18,9 %) registraron también grandes avances.

Las cifras contrastaron con el desplome del 7,24 % del Kospi, que no operó el lunes por festivo, ante la preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en los precios del petróleo.

Teherán ha prometido vengar la muerte, durante los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y ha respondido con bombardeos contra Israel y varios países árabes en los que Washington tiene bases militares: Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Corea del Sur afirmó que está trabajando para garantizar su seguridad energética, ya que importa la gran mayoría de su petróleo crudo y de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio. EFE

