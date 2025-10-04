Las energías limpias aún tienen un crecimiento “enorme” en Latinoamérica, según la Olade

Santiago de Chile, 4 oct (EFE).- El secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Andrés Rebolledo, señaló en una entrevista con EFE que América Latina y El Caribe tienen “un crecimiento todavía enorme” en cuanto a producción de energías limpias.

Actualmente, el 70 % de la matriz energética de la región se produce a través de fuentes renovables, convirtiéndola en la más avanzada en el camino hacia la descarbonización.

“Nuestra región va a seguir siendo líder” mundial y “todavía hay un espacio muy importante de crecimiento”, dijo Rebolledo en el marco de la clausura de la décima edición de la Semana de la Energía, celebrada en Chile.

La energía limpia producida en Latinoamérica apenas representa el 5 % de la generación mundial y la expectativa es que ese valor “crezca en los próximos años”, agregó.

Apenas se utiliza entre el 1 y 2 % de la energía solar y eólica pese a tener en el territorio lugares como el desierto de Atacama o el altiplano andino (zonas con la mayor radiación solar del planeta), o los vientos constantes de la Patagonia chilena y argentina.

Igualmente, en cuanto a la energía hidroeléctrica, hay capacidad para triplicar su producción, explicó Rebolledo.

Minería verde

El secretario general de la organización destacó que el potencial latinoamericano para la producción de energías limpias va de la mano con la predominante industria minera de la región, que produce el 25 % de todos los minerales críticos del mundo.

“Los procesos productivos de minería son absolutamente intensivos en energía” y en países como Chile o Perú suponen hasta el 30 % del consumo energético del país, dijo el ejecutivo.

En ese sentido, abogó por una “minería verde” energizada a través de fuentes renovables que abastezcan la demanda de un “sector fundamental como proveedor a las tecnologías asociadas a las transiciones energéticas” y genera “integración y encadenamiento productivo”, que agregue valor a Latinoamérica.

Movilidad sostenible

La región también debe aplicar el “enorme potencial de crecimiento” en la movilidad sostenible, indicó. Si bien países como Chile están a la vanguardia mundial del transporte público eléctrico, “el desafío sigue siendo el transporte público interurbano”.

“Nuestra región, si bien es cierto no tiene los estándares ni las velocidades asiáticas en ese sentido, sí está de alguna manera haciendo ‘catch-up’ (alcanzando) en lo que se refiere a este esfuerzo en incorporación de esta tecnología”, comentó.

Solo el transporte significa el 35 % de las emisiones de carbono a nivel mundial, por lo que, desde Olade, señalaron que es “un asunto central” para la descarbonización de la región.

Hidrógeno verde e integración

Rebolledo fue elegido durante el foro para permanecer como presidente de la Olade por un nuevo mandato de tres años.

Los retos futuros pasan por “la integración energética, tanto en su versión de infraestructura eléctrica, gasífera, como regulatoria y convergencia, que permite imaginarse que en los próximos años vamos a tener mayores grados de integración energética en nuestro país”, dijo.

Entre ellos se encuentra la generación de hidrógeno verde como combustible, una industria que, si bien atrajo grandes esperanzas, todavía se encuentra en una fase preliminar ante la costosa competencia que supone frente a otros combustibles fósiles.

“Se esperaba hace algunos años que hacia 2025 hubiera más proyectos consolidados en términos de demanda de hidrógeno verde”, advirtió.

Sin embargo, Rebolledo comentó que América Latina y El Caribe siguen siendo “atractivos” para la inversión en este combustible, para que en la próxima década los proyectos incipientes en la región estén en una etapa de “consolidación” para “jugar un rol en esta nueva industria”. EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Olade para la difusión de este contenido.