Las escuelas reducen jornada y avisan de problemas de transporte por calor en Inglaterra

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Londres, 23 jun (EFE).- Algunas escuelas en Inglaterra han decidido reducir la jornada de clases por la ola de calor que afecta este martes a gran parte del Reino Unido, mientras que hay alteraciones en algunos servicios de trenes por la subida de las temperaturas.

Varios colegios concluirán poco después del mediodía de hoy y hasta el jueves la jornada escolar, ya que muchos establecimientos educativos no cuentan con los recursos para mantener una temperatura recomendada -de no más de 25 grados Celsius-.

Las temperaturas en Inglaterra y Gales pueden llegar este martes a los 34 grados y hay alerta roja para el miércoles y el jueves, cuando se espera que el termómetro llegue a los 40 grados, por lo que será un récord para un mes junio.

Mientras, algunos servicios de trenes están sufriendo alteraciones, ya que los operadores de Inglaterra y Gales han decidido recortar algunos viajes debido al alza de las temperaturas.

El sector se prepara para afrontar problemas como la distensión de cables eléctricos, la deformación de los raíles y posibles incendios en las inmediaciones de las vías.

Transport for London (TfL), el operador del transporte de la capital británica, ha enviado a todos los usuarios una alerta para indicar que los pasajeros que viajen esta tarde, el miércoles y el jueves deben considerar si sus desplazamientos son necesarios debido a que los servicios del metro pueden verse alterados por las altas temperaturas.

«Se recomienda a los usuarios que necesiten viajar que consideren hacerlo en horarios de menor afluencia, que dispongan de más tiempo para su trayecto y lleven agua consigo. Se prevé que los autobuses de Londres funcionen con normalidad», añade un aviso de TfL.

La pasada noche hubo tormentas eléctricas en gran parte de Inglaterra, pero sobre todo en el condado de Somerset, oeste inglés. Según la Oficina de Meteorología (Met), se registraron 29.074 rayos.

La temperatura nocturna más alta fue anoche de 20,4 grados Celsius en la localidad de Gosport, sur inglés.

La Met declaró ayer la alerta roja por calor extremo en el centro y sur de Inglaterra y en Gales, que estará en vigor entre las 9.00 hora local (08.00 GMT) del miércoles y hasta las 21.00 (22.00 GMT) del jueves.

La advertencia implica que la gente debe tomar medidas ante un calor extremo y las empresas deben asegurar el bienestar de sus empleados por el impacto del intenso calor, mientras se pide que se cuide de las personas vulnerables, como niños y ancianos. EFE

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(foto) (vídeo)