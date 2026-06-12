Las esculturas de Giacometti ‘visitan’ el Templo de Dendur en el Met de Nueva York

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Nueva York, 12 jun (EFE).- Una quincena de esculturas del escultor suizo Alberto Giacometti ‘visitan’ el Templo de Dendur, una joya del arte antiguo de Egipto, en una nueva presentación inaugurada este viernes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met).

Giacometti (1901-1966) estaba particularmente fascinado por la civilización egipcia y, tanto en su juventud en Italia como su vida posterior en Francia, se inspiró en las estatuas que veía en museos y libros para definir las figuras alargadas características de su obra.

Ahora, cuando el visitante del Met llegue al ala egipcia del museo, coronada por este templo del siglo X a.C. que recibe luz natural gracias a unos amplios ventanales con vistas a Central Park, se encontrará un total de 17 esculturas de Giacometti «en «diálogo» a su alrededor.

La terraza que rodea el Templo de Dendur fue un lugar de encuentro entre los dioses y la población, y la presentación actual refleja las propias composiciones de Giacometti y la historia del monumento, según indica el Met.

Giacometti dibujó bocetos de figuras que caminaban de perfil y que más tarde se tradujeron en trabajos como ‘Walking Woman (I)’, una elegante escultura femenina negra que se alza en la serena sala de ofrendas, dentro del templo, entre columnas cuajadas de jeroglíficos.

«En la quietud de este espacio, las figuras, que son a la vez solitarias y monumentales, asumen una resonancia emocional más elevada, con su fragilidad y resistencia intensificadas contra la fachada de piedra del templo», señala el cartel que explica la muestra.

La exposición es una colaboración entre la Fondation Giacometti de París, que ha prestado 14 esculturas de bronce y escayola, y el Met, que tiene otras tres en su fondo, detalla un comunicado. EFE

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