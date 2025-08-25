Las exportaciones crecen un 17 % en los primeros siete meses de 2025 en Costa Rica

San José, 25 ago (EFE).- Las exportaciones de bienes de Costa Rica en los primeros siete meses del 2025 crecieron un 17 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, para alcanzar un total de 13.148 millones de dólares, informó este lunes la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER).

La información oficial indica que entre los principales productos exportados figuran los dispositivos médicos (48 % de participación), la piña (6 %), el banano (4 %) jarabes y concentrados para bebidas gaseadas (3 %), café (3 %), jugos y concentrados de frutas, cables eléctricos, antisueros, materiales eléctricos y aceite de palma, con un 1 % de participación.

«Este es un resultado sólido que refleja la fortaleza de nuestro sector exportador. Sin embargo, no bajaremos la guardia y continuaremos trabajando para potenciar más nuestra oferta al mundo, en un entorno internacional cada vez más desafiante», afirmó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Según el informe, América del Norte, con Estados Unidos como principal destino, tuvo un aumento del 21 %, seguido por Europa que creció un 17 %, mientras que en América Central el incremento fue de un 7 %. El Caribe mostró un leve incremento del 1 % y Asia registró un 23 %. La excepción fue América del Sur, donde se reportó una contracción del -4 %.

La promotora reveló que el sector de equipo de precisión y médico creció un 34 %, en comparación con el mismo periodo del 2024, para alcanzar los 6.305 millones de dólares en los primeros siete meses del año.

«El crecimiento del 34 % confirma el posicionamiento de Costa Rica como un hub mundial en esta industria. Lo más relevante es que este dinamismo se refleja en múltiples regiones, no únicamente en Estados Unidos, sino también en mercados como Europa y Asia. Este desempeño evidencia la capacidad del país para sostener una propuesta de valor que atrae inversión y la retiene, generando beneficios para Costa Rica”, dijo la gerente general de Procomer, Laura López.

El sector agrícola creció un 2 % impulsado por productos como la piña, otros frutos sin cocer congelados y café, mientras que el sector alimentario tuvo un incremento de 3 % impulsado por jugos y concentrados de frutas, salsas y preparaciones y jarabes y concentrados para bebidas gaseadas. EFE

