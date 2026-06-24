Las exportaciones de Costa Rica crecen 6 % en primeros cinco meses de 2026

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San José, 24 jun (EFE).- Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los 9.535 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, lo que representa un incremento del 6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este miércoles el Ministerio de Comercio Exterior.

«Estos resultados, impulsados principalmente por el sector agrícola, equipo de precisión y médico, eléctrica y electrónica, reflejan la fortaleza de una plataforma exportadora diversificada en destinos y productos, así como la resiliencia del sector productivo costarricense ante factores internos y un entorno geopolítico complejo», declaró en un comunicado la viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce.

Según las cifras oficiales, el sector de dispositivos médicos se mantuvo como el principal exportador del país con el 45 % de las ventas totales, seguido por el sector agrícola con una participación del 18 % y la industria alimentaria con 12 %, entre otros.

Las exportaciones desde empresas instaladas en zonas francas ascendieron a los 6.331 millones de dólares para un crecimiento del 8 % en comparación con los primeros cinco meses del 2025, mientras que las empresas del régimen definitivo (fuera de zonas francas) exportaron 3.107 millones, para un alza del 6 %.

«Costa Rica sigue creciendo, incluso sobre el crecimiento excepcional registrado el año anterior. Esto habla de una oferta exportable dinámica, capaz de sostener el liderazgo de sectores consolidados como dispositivos médicos, pero también de abrir espacio para productos agrícolas, alimentarios y otros bienes tradicionales que continúan ganando terreno en diferentes mercados, aun en un contexto internacional retador», dijo la gerente general de la Promotora de Comercio Exterior, Laura López.

Durante el 2025 las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 14 % en comparación con el 2024, para alcanzar la cifra récord de 22.855 millones de dólares. EFE

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