Las exportaciones de Costa Rica crecen un 7 % en el primer cuatrimestre de 2026

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San José, 25 may (EFE).- Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los 7.463 millones de dólares en el primer cuatrimestre del 2026, lo que representó un crecimiento del 7 % en comparación con el mismo periodo del 2025, informó este lunes el Ministerio de Comercio Exterior.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó en un comunicado el crecimiento de las exportaciones a Europa y Asia con un incremento en las ventas de productos como el banano, la piña y los dispositivos médicos, que son de los principales bienes de exportación del país.

Los datos divulgados por las autoridades indican que los dispositivos médicos, la mayoría a cargo de empresas extranjeras instaladas en zonas francas, son el principal producto de exportación del país con un 45 % del total del primer cuatrimestre.

En cuanto crecimiento en las ventas, el sector agrícola registró un 12 % para alcanzar los 1.354 millones de dólares gracias a bienes como la piña, el banano y el café.

Las ventas del sector eléctrico y electrónico aumentaron un 29 %, las del metalmecánico un 8 %, las de la industria alimentaria un 5 %, las del químico farmacéutico un 5 % y las del pecuario y pesca un 7 %. El único sector que registró una caída fue el de la industria del plástico con una disminución del 5 %.

«El país crece tanto en industrias de alta tecnología como en productos agrícolas y alimentarios, demostrando la resiliencia y amplitud de nuestra oferta exportable», declaró la gerente general de la Promotora de Comercio Exterior, Laura López.

Por regiones, las exportaciones costarricenses a Asia crecieron 191 millones de dólares, lo que supone un alza del 50 %; a Europa el incremento fue de un 15 %, a Centroamérica un 9 %, a Suramérica un 3 %, mientras que a Norteamérica bajaron un 1 % y al Caribe un 6 %.

Durante el 2025 las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 14 % en comparación con el 2024, para alcanzar la cifra récord de 22.855 millones de dólares. EFE

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