Las gafas de aviador de Macron, entre memes y mensaje a Trump

«¿Top Gun o Terminator?». Las gafas de aviador lucidas por el presidente francés, Emmanuel Macron, en Davos se convirtieron esta semana en meme, aunque muchos también las ven como un mensaje claro a Donald Trump.

Macron habló el martes en el Foro Económico Mundial con unas gafas de sol debido a una rotura de un vaso sanguíneo, que le he dejado un ojo inyectado en sangre desde la semana pasada, según el médico jefe de la presidencia francesa.

Fruto del azar, el francés defendía la soberanía europea y arremetía en Davos contra las «amenazas inaceptables» de su homólogo estadounidense que advirtió con imponer aranceles a los países que se opongan a sus planes sobre Groenlandia.

Pero pese a su discurso, sus lentes azules robaron el protagonismo. «¿Pueden las gafas de sol de Macron salvar a Occidente?», titulaba el periódico británico The Telegraph, en un análisis sobre la tensa cumbre de Davos.

«¿Top Gun o Terminator?», ironizaba por su parte el diario francés Le Parisien, destacando los comentarios virales que iban desde memes con rayos saliendo de los ojos de Macron hasta su rostro en el film «Miami Vice».

Imágenes en redes sociales han mostrado también a Macron interpretando al rebelde Maverick de la franquicia Top Gun, enfrentándose a Trump. Otras lo comparaban con el parche en un ojo que lució en 2023 el entonces canciller alemán, Olaf Scholz.

«Esas gafas eran, involuntariamente, un vocabulario gráfico muy adecuado al mensaje que quería transmitir», según Philippe Moreau-Chevrolet, profesor de Comunicación en la prestigiosa universidad de Sciences Po.

Para el analista, las gafas le daban «una dimensión hollywoodiense, a la vez cool y viril, que respondía a Trump».

Paradójicamente, el inquilino de la Casa Blanca amplificó el revuelo al ironizar sobre «el tipo duro» con «sus lindas gafas de sol».

«Trump se vio superado en el registro de la cultura pop y del superhéroe. Fue una apuesta arriesgada en términos de comunicación, pero resultó exitosa», según Moreau-Chevrolet.

El éxito benefició incluso al fabricante francés de las gafas, la marca Henry Jullien, cuyo sitio web se colpasó por el aumento de visitas.

«Para garantizar a todos un acceso estable y seguro, hemos activado esta página oficial temporal dedicada a la compra del modelo» portado por Macron, se lee en su página web.

