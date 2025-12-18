Las luces del mundo iluminan la Navidad colombiana en el cerro bogotano de Monserrate

Martina Castells González

Bogotá, 18 dic (EFE).- Al caer la noche, cuando el frío y la neblina abrazan los cerros bogotanos, el de Monserrate se transforma en un sendero de luz que viaja por once países y convoca a familias y turistas a celebrar la Navidad bajo la música de las novenas que resuena en la cima de la capital colombiana.

A 3.150 metros sobre el nivel del mar, en el oriente de Bogotá, el tradicional sitio de peregrinación religiosa modifica su paisaje nocturno con el espectáculo ‘Las luces del mundo’, que remite a países como España, Francia, Italia, Inglaterra, México, Japón, China o Estados Unidos, entre otros, y que acompañan el camino hacia el santuario, sin alterar su carácter espiritual.

Desde el ascenso en teleférico o funicular, la iluminación comienza a revelarse poco a poco entre la oscuridad, hasta la llegada a la cima del bosque andino, donde se puede observar una hilera de faroles en alusión al Día de las Velitas, la tradición colombiana que en la noche del 7 de diciembre abre el calendario navideño con luces encendidas y encuentros familiares.

Esta bienvenida conduce al inicio del sendero, donde las catorce estaciones del viacrucis acompañan el paso lento de los caminantes y una esfera del mundo se presenta como umbral simbólico hacia la diversidad cultural que inspira el alumbrado.

Las mariposas amarillas

Durante todo el trayecto, mariposas amarillas iluminadas decoran el camino en homenaje al nobel de literatura Gabriel García Márquez y a su novela cumbre ‘Cien años de soledad’, pues la memoria literaria colombiana es la protagonista del paisaje nocturno.

Diego Di Bona, turista procedente de Medellín, explica a EFE que el recorrido luminoso en Monserrate es una experiencia que habla de unión y diversidad cultural, lo que se ejemplifica con los mensajes de «Feliz Navidad» en distintos idiomas que se pueden leer en el camino.

Di Bona reconoce que esperaba un ambiente más local, aunque celebra la presencia de turistas de otros países: «Me parece algo muy bonito porque así uno comparte distintos acentos y culturas, es una experiencia muy cálida», apunta.

Así, Di Bona afirma que viajar es una oportunidad para «conocer otras culturas» y, convencido, añade que estas experiencias invitan a «no cerrarse ante religiones u opiniones distintas».

Las estaciones que aparecen están dedicadas a once países, como China, representada por un dragón rojo que serpentea entre lámparas típicas del país que iluminan la senda; Francia, que se descubre gracias a una réplica de la torre Eiffel; Estados Unidos, que cubre el techo de un tramo del camino con estrellas y águilas como símbolos nacionales, o Inglaterra, que deslumbra con dos emblemas de la capital inglesa, el Tower Bridge y el London Eye.

Novenas, gozos y villancicos

La música navideña y los villancicos de las novenas se escuchan a lo largo del camino, mezclándose con el ruido lento de los pasos, el murmullo del viento en la altura y el eco lejano de la ciudad que permanece en ebullición mil metros más abajo.

Bajo estos cánticos navideños y junto a una gran mariposa originaria de la zona que les acompaña en el recorrido, los transeúntes llegan al escenario dedicado a Colombia, donde las escaleras del santuario aparecen iluminadas con los colores de la bandera nacional y un colibrí se refleja en la fachada del templo en honor a las 18 especies distintas de esta ave que se pueden encontrar en el cerro de Monserrate.

El mexicano César Tapia observa una apuesta «interesante» en el alumbrado y destaca que transmite un mensaje de diversidad que, a su juicio, resulta necesario en un momento en que «los países están peleando y la gente se siente muy separada».

Para él, la imagen de los cerros orientales apareciendo tras una urbe como Bogotá y el ascenso hasta el santuario, situado en medio de la vegetación, convierte la experiencia en una escena única que asegura no haber visto en otros lugares del mundo.

Entre luces, cantos y neblina, Monserrate acompaña cada noche a Bogotá, donde la montaña iluminada se alza como una estrella en la altura, guiando a la ciudad en el camino del espíritu navideño. EFE

