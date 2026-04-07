Las muertes en accidentes viales crece un 28 % en El Salvador en lo que va de 2026

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San Salvador, 6 abr (EFE).- La cifra de muertes en accidentes viales se elevó un 28 % y la de lesionados se incrementó un 33 % en El Salvador en lo que va de 2026, en comparación con 2025, según datos oficiales divulgados este lunes.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador indican que entre el 1 de enero y el 5 de abril del año en curso se registró la muerte de 390 personas en accidentes de tráfico, 86 más que en 2025, cuando se contabilizaban 304.

Las cifras publicadas en el portal web de dicho observatorio señalan que se produjeron 4.210 lesionados, 1.035 más que los 3.175 registrados en el mismo periodo de 2025.

En total, los accidentes viales computados en este lapso sumaron 6.366, un 23 % más que los 5.175 de 2025, la diferencia es de 1.191 casos.

El informe indica que la distracción al conducir sigue siendo la principal causa de muertes en accidentes de tráfico, con 433 casos, le sigue la velocidad excesiva, con 247 muertes, y la invasión del carril contrario, con 172 fallecidos.

Del total de personas fallecidas en estos accidentes viales, 155 fueron peatones, 158 motociclistas y 9 ciclistas.

El Salvador cerró el 2025 con 1.238 personas fallecidas en accidentes de tránsito, un 5 % menos que en el 2024, mientras que la cifra de lesionados se elevó un 11 %. EFE

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