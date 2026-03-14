Las ONG cifran entre 12 y 15 la cifra de presos políticos excarcelados en Cuba

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La Habana, 14 mar (EFE).- Las ONG de derechos humanos especializadas en Cuba cifraron este sábado entre 12 y 15 la cifra de presos por motivos políticos que se han beneficiado en el actual proceso de excarcelaciones anunciado el jueves por La Habana.

Prisoners Defenders (PD) indicó en redes sociales que ha verificado la excarcelación de 15 personas que estaban incluidas en su lista de presos por motivos políticos, mientras que Justicia 11J habló de 12 beneficiados hasta el momento.

El Gobierno cubano anunció el jueves su decisión «soberana», consultada con El Vaticano, de excarcelar a 51 reclusos. Las ONG han advertido que tienen constancia de que también se ha sacado de la cárcel a algunos presos comunes.

Las primeras excarcelaciones coincidieron con el anuncio del Ejecutivo cubano de que ha iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha vinculado ambas cuestiones.

La mayoría de los excarcelados son ciudadanos anónimos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla y ampliamente pacíficas.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

La ONG Amnistía Internacional (AI) criticó la «opacidad» del anuncio por no ir acompañado de una lista de beneficiados ni explicaciones sobre la modalidad de liberación.

Denunció asimismo la utilización de presos «de manera deshumanizante», «como fichas de cambio en un juego político», e insistió en la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas «injustamente encarceladas en Cuba».

El papel del Vaticano

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG-, muchas de ellas tras contactos con El Vaticano o con su mediación.

Precisamente, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió el 28 de febrero en El Vaticano con el papa León XIV, que había pedido «diálogo» a La Habana y Washington, y su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

Ocho días antes había acudido también a Roma el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, quien se entrevistó con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

Según PD, a finales de febrero la cifra de presos por motivos políticos en Cuba ascendía a 1.214 personas, su máximo histórico. Justicia 11J, por su parte, contabilizó 760 personas privadas de libertad por razones políticas. EFE

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