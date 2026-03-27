Las protestas ‘No Kings’ contra Trump también repudiarán a Cuba y Venezuela en Miami

3 minutos

Miami (EE.UU.), 27 mar (EFE).- Las protestas nacionales del movimiento ‘No Kings’ (No queremos reyes) programadas este sábado contra el presidente estadounidense, Donald Trump, también repudiarán en Miami a las «dictaduras» de Cuba y Venezuela, donde los organizadores perciben paralelismos de «autoritarismo» entre estos gobiernos.

Vanessa Brito, una de las organizadoras en Miami de la jornada, que a nivel nacional tendrá más de 3.000 marchas y se realiza por tercera vez desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump, expuso a EFE que la manifestación en Florida reunirá a latinos que han escapado de gobiernos autoritarios.

«Si nosotros no nos unimos y vemos más allá de nuestras diferencias, vamos a terminar como los países de nosotros, de Latinoamérica, de los cuales huimos, donde el Gobierno manda en todo (aspecto) de nuestras vidas privadas y nos maltrata cuando uno alza la voz», declaró Brito en una entrevista.

La movilización ‘No Kings’ ocurrirá en todo el país para denunciar los «abusos autoritarios» de Trump, pero en el Condado de Miami-Dade, donde siete de cada 10 habitantes son hispanos, la activista indicó que la prioridad de las protestas es señalar «la fuerza excesiva de ICE», el Servicio de Inmigración y Aduanas.

Además, en el sur de Florida, hogar de la mayor población de origen cubano y venezolano en Estados Unidos, Brito subrayó que los manifestantes enfatizarán que también se oponen a las «dictaduras» de Miguel Díaz-Canel en Cuba y del depuesto Nicolás Maduro en Venezuela, gobiernos que han padecido la presión de Trump.

«Nosotros sí estamos condenando a dictadores como Maduro, Díaz-Canel. Estamos de acuerdo en que saquen a esos dictadores y celebramos con nuestra gente cuando pasó. No estamos realmente del lado de la dictadura o de estos regímenes comunistas. Hemos abierto nuestras protestas, demostraciones, a nuestro pueblo», dijo.

De hecho, la manifestación ocurrirá tras revelarse que la desaprobación de Trump entre los hispanos subió al 72 % en una encuesta de Fox News divulgada el miércoles, aunque el mandatario cosechó el 48 % de sus votos, un récord para un candidato presidencial republicano, en la elección de 2024.

Tras las primeras dos ediciones de ‘No Kings’, en junio y octubre pasado, cuando los organizadores reportaron 7 millones de manifestantes en 2.700 marchas, Brito percibe que «hay mucha más gente hispana, hay mucha más diversidad» en las protestas en Miami, donde Trump ganó el voto popular.

Esto ocurre, según la activista, porque los latinos perciben abusos de ICE sin importar su estatus migratorio.

«Aquí el hispano es hispano, así sean demócratas, republicanos, no partidista, no importa el partido que eres. Si eres hispano te van a mirar y corres el riesgo de que un policía te pare», comentó. EFE

ppc/ims/cg