Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 20,1 % para 2026

1 minuto

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado corrigieron al alza, hasta el 20,1 % su pronóstico de inflación para este año en el país suramericano.

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 0,5 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de noviembre pasado.

Los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 117,8 % en 2024 y un aumento del 27,9 % entre enero y noviembre de 2025, según los últimos datos oficiales disponible.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a diciembre de 2025 y cuyos resultados fueron dados a conocer este miércoles, los expertos esperaban que la inflación subiera en el último mes del año pasado un 2,3 %, en comparación con noviembre último.

El dato oficial de la inflación de diciembre será dado a conocer el próximo día 13.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 23 y el 30 de diciembre, los economistas privados proyectan para este mes de enero una tasa de inflación del 2 %.

Tras haber registrado fuertes alzas en los primeros meses de 2024, los precios al consumidor han moderado progresivamente su ritmo de incremento, gracias a la dura política monetaria y fiscal impuesta por el Gobierno de Javier Milei.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %. EFE

nk /gad