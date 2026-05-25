Las pruebas de ébola a dos personas en vigilancia en Milán han dado negativo

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Roma, 25 may (EFE).- Las pruebas del virus del ébola realizadas este lunes en el hospital Sacco de Milán (norte de Italia) a dos personas que regresaron recientemente de Uganda han dado resultado negativo, informó el ministerio italiano de Sanidad.

En un comunicado, el ministerio explica que ambas personas fueron sometidas, como medida de precaución, a una evaluación clínica especializada en el marco de las actividades de vigilancia relacionadas con la epidemia de ébola que se ha desarrollado en la República Democrática del Congo (RDC).

Este departamento confirmó hoy la activación de la vigilancia sanitaria en relación con el brote del virus declarado en República Democrática del Congo, sobre varias personas llegadas desde Uganda en las últimas horas y la hospitalización de dos de esos viajeros con fiebre en Milán.

Tras confirmar que esos dos viajeros han dado negativo en las pruebas, el ministerio de Sanidad indica en su último comunicado que seguirá proporcionando actualizaciones oficiales en función de la evolución de la situación epidemiológica e insiste en que el riesgo en Italia sigue siendo muy bajo.

Este lunes se confirmaron en Uganda dos nuevos casos de ébola, lo que eleva a siete el número total de contagios detectados en ese país desde que el pasado 15 de mayo se declaró un brote en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

sam/fpa