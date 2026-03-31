Las relaciones entre Italia y República Dominicana se «dinamizan» en los últimos años

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Santo Domingo, 31 mar (EFE).- La relaciones bilaterales entre República Dominicana e Italia han cambiado «significativamente» en los últimos años, pasando de un flujo migratorio predominantemente italiano hacia el país, a un intercambio dinámico en ambas direcciones.

Así lo consideró el presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Italiana, Giovanni Fois, de acuerdo a un comunicado de esa entidad difundido hoy.

Fois destacó, en ese sentido, que Italia alberga una de las comunidades dominicanas más importantes en el exterior, solo superada por Estados Unidos y España, caracterizándose por su alto nivel de integración en distintos sectores productivos.

Reveló la «destacada participación» de mano de obra dominicana en industrias especializadas en Italia, como la construcción de yates de lujo y embarcaciones de crucero, donde los dominicanos desempeñan roles técnicos «calificados».

También destacó el potencial de expansión en áreas económicas, culturales y sociales, aún por explorar entre ambas naciones.

Fois explicó que la Cámara, fundada en la década de los 80 cuando la comunidad italiana en el país era reducida, ha sido clave en el impulso de la colaboración entre Italia y la República Dominicana.

“Hoy somos una de las comunidades extranjeras más numerosas, lo que refleja la afinidad entre ambos pueblos”, expresó.

La información precisó que la Cámara organizó una cena de gala sobre la experiencia gastronómica de la región italiana de Umbría, con el objetivo de promover el intercambio cultural a través de platos tradicionales que reflejan la esencia del territorio italiano.

“El encuentro se realizó para compartir entre socios e invitados, pero también profundizar el conocimiento cultural entre ambas naciones mediante la gastronomía”, apuntaló Fois.EFE

rsl