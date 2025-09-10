The Swiss voice in the world since 1935

Las reservas internacionales brutas de Nicaragua suben a 7.578,2 millones de dólares

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San José, 10 sep (EFE).- El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los 7.578,2 millones de dólares hasta agosto pasado, un 26,5 % más en relación al mismo mes de 2024, informó este miércoles el banco emisor del Estado nicaragüense.

La cifra es mayor en 1.589,5 millones de dólares frente al saldo a agosto de 2024, cuando el remanente de las RIB cerró en 5.988,7 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

Los 7.578,2 millones de dólares de las RIB también superan los 7.431 millones de dólares con que estas reservas cerraron en julio pasado, detalló la entidad.

Durante agosto de 2025, las reservas internacionales brutas aumentaron en 147,2 millones de dólares con relación al mes anterior, impulsadas principalmente por las cuentas netas del sector público no financiero, la colocación neta de letras en moneda extranjera de recursos externos, la entrada de recursos externos al sistema público no financiero, y la mesa de cambio, explicó la entidad monetaria.

Ese nivel de reservas internacionales a agosto de 2025 es consistente con una cobertura a base monetaria de 3,9 veces, puntualizó.

Con ese saldo de reservas se garantiza la disponibilidad de divisas para el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos para el fortalecimiento cambiario y contribuye a la estabilidad macroeconómica y financiera del país, de acuerdo con la información.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %. EFE

mg/rao/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR