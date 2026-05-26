Las reservas monetarias de Argentina trepan a su mayor nivel desde 2019

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Buenos Aires, 26 may (EFE).- Las reservas monetarias del Banco Central de Argentina ascendieron a su mayor nivel desde 2019, luego de que este martes el país suramericano recibiera un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según informó la autoridad monetaria en un comunicado, sus reservas internacionales brutas cerraron este martes en 47.908 millones de dólares.

Se trata de la cifra más alta desde octubre de 2019, según los registros del Banco Central argentino.

Las reservas tocaron ese nivel luego de que este martes Argentina recibiera un giro del FMI por 1.000 millones de dólares, como parte del programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025.

El organismo concretó el desembolso después de que el pasado jueves el directorio ejecutivo del Fondo aprobará la segunda revisión técnica del acuerdo sellado el año pasado.

Con los fondos girados este martes, el FMI ya ha enviado a Argentina unos 15.800 millones de dólares del total de préstamos por 20.000 millones previsto en el acuerdo firmado en abril de 2025.

Argentina ha experimentado el año pasado dificultades para cumplir con las metas de acumulación de reservas netas fijadas en el acuerdo con el FMI y, de hecho, el organismo le otorgó al país suramericano dispensas por incumplir ese objetivo, tanto en la primera como en la segunda revisión, correspondientes al 2025.

Sin embargo, este año el Banco Central ha acelerado la compra de divisas, lo que le ha permitido incrementar sus reservas brutas en unos 6.743 millones de dólares en lo que va de 2026. EFE

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