Las tres compañías que vuelan entre España y Venezuela reciben la suspensión de licencias

3 minutos

Madrid, 2 dic (EFE).- Las tres compañías aéreas de línea que vuelan entre España y Venezuela, Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han recibido las notificaciones del Gobierno venezolano que suspenden sus licencias para operar allí, según confirmaron este martes a EFE fuentes de las empresas y del sector.

Las comunicaciones, con membrete del Ministerio de Transportes y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolanos, son idénticas y dicen escuetamente: «A partir de la presente fecha se suspende de toda actividad aerocomercial a la empresa…», espacio en el que se añade el nombre de cada una de ellas.

Están firmadas por Edwing José Reyes Martínez, presidente del INAC.

Además del aviso de la Administración Federal de Aviación norteamericana (FAA, por sus siglas en inglés), la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) emitió este lunes una nueva «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) del aeropuerto caraqueño de Maiquetía hasta el próximo 31 de diciembre.

El nuevo aviso (‘notam’ en el argot aeronáutico) de la AESA se produjo una vez que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Air Europa y Plus Ultra suspendidas desde el lunes

Iberia ha confirmado que recibió la carta de las autoridades venezolanas el pasado 26 de noviembre, tras suspender las operaciones el 24 por las recomendaciones de las autoridades aeronáuticas norteamericanas y alegando que prima la seguridad de los pasajeros.

La aerolínea que preside Marco Sansavini, que ha suspendido sus operaciones hasta el 31 de diciembre, fue la primera en tener este aviso, que han recibido también, con fecha 1 de diciembre, Air Europa y Plus Ultra.

Fuentes del sector confirman la recepción de la carta también en Air Europa. La compañía de Globalia anunció la suspensión de sus operaciones el pasado 25 de noviembre y lo ha prorrogado hasta el próximo 12 de diciembre.

Plus Ultra, que también ha recibido la suspensión, mantiene la cancelación de sus vuelos a Caracas de momento hasta el próximo 8 de diciembre, cuando evaluará la situación para tomar una nueva decisión.

Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre España y Venezuela (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro.

Las venezolanas Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) y Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento) tienen cuatro y tres frecuencias, respectivamente.

Estas dos aerolíneas también han suspendido operaciones pero no consta que el Gobierno que preside Nicolás Maduro les haya retirado las licencias.

De momento se mantienen en Venezuela las operaciones de cuatro aerolíneas internacionales: Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación.

La compañía en la que más impacta la suspensión es Plus Ultra, puesto que concentra prácticamente toda su operación en América Latina, especialmente en Venezuela, mientras que Iberia y Air Europa tienen cientos de vuelos semanales a la región.

En concreto para Iberia los asientos a Caracas (126.000 este año) apenas representan el 1,7 % del total de los de largo radio (7,46 millones). Ni Air Europa ni Plus Ultra, consultadas por EFE, han facilitado esta información. EFE

ec-crn/jla/rod/lar