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Las visitas de extranjeros a Argentina crecen el 8 % interanual en abril

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Buenos Aires, 26 may (EFE).- El número de extranjeros que visitaron Argentina en abril pasado creció el 8 % interanual, hasta las 755.000 personas, según un informe oficial difundido este martes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país (Indec) indicó que los 463.100 turistas que ingresaron en Argentina en el cuarto mes del año supusieron un ascenso del 10,6 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil (20,5 % del total), Uruguay (16,4 %) y Europa (15,3 %), de acuerdo con el informe del Indec.

En abril llegaron además al país 292.000 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 4,1 % en comparación con la de abril de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en abril salieron del país suramericano unos 1,2 millones de residentes -un 15,7 % menos que hace un año-, de los que 764.800 fueron turistas y 437.500 excursionistas.

El 71,7 % del turismo emisor se dirigió a los países limítrofes y, dentro de este grupo, los principales destinos fueron Brasil, Chile y Paraguay. EFE

nk/pd/sbb

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