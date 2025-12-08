Latinoamérica acelera la construcción de centros de datos ante el avance del 5G

Redacción América, 8 dic (EFE).- Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina lideran una expansión acelerada de infraestructura digital en Latinoamérica, impulsada por el despliegue del 5G, el crecimiento de la computación en la nube y la mayor demanda de procesamiento asociada al auge de la inteligencia artificial (IA).

La ampliación de centros de datos y de regiones cloud está transformando el mapa digital regional. Sectores como el nearshoring, las fintech, el comercio electrónico, los videojuegos, el streaming y los servicios financieros dependen cada vez más de infraestructuras que garanticen capacidad, seguridad y menores latencias.

El resultado es un mercado que atrae inversiones multimillonarias de Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud y otras compañías.

Principales hubs latinoamericanos

Brasil lidera con 195 proyectos de centros de datos, acercándose al top 10 mundial.

São Paulo, Río de Janeiro y algunos estados del nordeste se benefician de una matriz energética mayoritariamente renovable y de una robusta red de conectividad internacional.

El país, sin embargo, enfrenta costos más altos por impuestos, barreras a la importación y precios energéticos elevados. Para impulsar nuevas inversiones, el Gobierno estableció un régimen que exige usar energía renovable y destinar al menos el 2 % de los recursos a investigación y desarrollo.

TikTok anunció la semana pasada una inversión de 37.735 millones de dólares para construir su primer centro de datos en Latinoamérica, ubicado en el Complejo de Pecém, en Ceará.

En México, el estado de Querétaro se consolidó como el principal hub nacional y uno de los más dinámicos de la región. Concentra el 67 % de la capacidad instalada del país dentro de un inventario que ya suma 587,2 MW, de los cuales 475,7 MW están en desarrollo. Este crecimiento ejerce presiones sobre la infraestructura eléctrica.

Monterrey, el Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato emergen como polos alternativos.

AWS inauguró en 2025 la región ‘Mexico Central’ como parte de un plan superior a 5.000 millones de dólares; Microsoft opera desde 2023 la primera región cloud en español en Latinoamérica y Google Cloud continúa con su expansión.

El sector demanda mayor certidumbre regulatoria, permisos más ágiles y acceso a energías renovables.

Chile cuenta con 33 centros operativos y 34 en trámite, su capacidad total alcanzó los 198 MW, cinco veces más que hace una década.

Microsoft y AWS anunciaron inversiones de 3.300 y 4.000 millones de dólares, respectivamente.

El Gobierno impulsa la descentralización hacia zonas como Atacama o Magallanes, aunque organizaciones ambientales alertan por el consumo energético e hídrico de estas instalaciones.

Argentina presenta una capacidad ociosa estimada entre 30 % y 40 %, pero especialistas advierten que la demanda obligará a ampliar superficie y modernizar una infraestructura eléctrica que lleva décadas sin actualizaciones.

El país dispone de gas asociado a la producción petrolera que puede transformarse en energía para centros de datos, y, al igual que Brasil, tiene potencial para generar energía nuclear destinada al abastecimiento computacional.

La anunciada inversión de 25.000 millones de dólares de OpenAI obliga a planificar cómo atender la demanda y qué empresas locales participarán en la cadena.

Colombia cuenta con al menos 32 centros de datos, 23 ubicados en Bogotá, fruto de inversiones acumuladas de 786 millones de dólares. Con doce cables submarinos, es el segundo país de la región en esta infraestructura después de Brasil.

Además, destaca en servicios empresariales, según el Offshore BPO Confidence Index 2025, ya que ocupa el cuarto lugar mundial con 84,2 %.

Su mercado cloud crece a un ritmo anual del 20,3 % hasta 2028, con AWS controlando el 56 % del sector.

En conectividad móvil, el país registró 102,5 millones de líneas en 2025 y más de seis millones de accesos 5G, un incremento del 185 % en un año.

La 5G y la IA impulsan la demanda

La IA generativa requiere grandes volúmenes de cómputo, aceleración por GPU y un suministro energético estable. Las regiones cloud instaladas en Latinoamérica permiten reducir latencias de 40–60 milisegundos a entre 5 y 15, lo que habilita servicios en tiempo real para empresas, gobiernos e industrias.

El despliegue del 5G, aún desigual, impulsa aplicaciones industriales, telemedicina, vehículos conectados y ciudades inteligentes, multiplicando el tráfico de datos y la necesidad de centros de procesamiento.

Ese crecimiento, sin embargo, enfrenta desafíos como el alto consumo eléctrico, presión sobre recursos hídricos para refrigeración, huella de carbono y marcos regulatorios. Brasil y Chile avanzan en normas de protección de datos y sostenibilidad, mientras que otros países mantienen regulaciones desactualizadas que frenan las inversiones. EFE

