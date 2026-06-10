Lavrov asegura que embajadores europeos piden reanudar los contactos con Rusia

2 minutos

Moscú, 10 jun (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que los embajadores del Reino Unido, Alemania y Francia han pedido reanudar los contactos con los diplomáticos rusos.

“Los embajadores de esos países piden una reunión con mi viceministro de Exteriores (…) No soy muy optimista, pero les escucharemos”, señaló a la prensa local.

Lavrov aseguró que “hasta será curioso ver cómo esa gente podrá exponer algo que pueda dar lugar a ideas constructivas” al recordar que dichos embajadores “dijeron cosas ofensivas sobre Rusia y en repetidas ocasiones recurrieron a ataques personales”.

“Por supuesto, los milagros ocurren, pero me cuesta mucho creer en que pueda ocurrir alguna clase de milagro con la actual Unión Europea”, comentó.

Recordó que “si la UE quería ayudar sinceramente al arreglo del conflicto, tuvo no pocas oportunidades para ello, pero las desaprovechó”.

La Unión Europea ha abierto en las últimas semanas un debate sobre la necesidad de nombrar un mediador para reabrir los contactos con Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, insistió en que Moscú nunca se ha opuesto a dicho diálogo, aunque se reservó el derecho a rechazar los contactos si no le convence el interlocutor elegido por Bruselas.

“No tienen deseo de hablar con Rusia como un socio. Pero tendrán que hacerlo (…) Estamos dispuestos. Hay que dejar de acusarse mutuamente. Si tienen deseo de trabajar con nosotros, que abandonen sus posturas coloniales”, dijo.

Putin recibió la pasada semana en el Kremlin al excanciller alemán Gerhard Schröder, al que propuso en su momento como posible negociador europeo, lo que fue rechazado por Bruselas y Kiev.

Además, llamó a la UE a dejar de suministrar armamento a Kiev y convencer al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que haga concesiones para llegar a la paz con Rusia.

Zelenski y los líderes del Reino Unido, Alemania y Francia emitieron el 7 de junio una declaración conjunta en la que pusieron cinco condiciones para la paz.

Llamaron a Putin a aceptar un inmediato y total alto el fuego; el inicio de negociaciones a partir de la actual línea de contacto y la concesión de garantías de seguridad para Kiev, lo que incluiría el despliegue detropas multinacionales.

Además, advirtieron a Moscú de que sus activos seguirán congelados hasta que cese definitivamente sus acciones militares en Ucrania y pague a su país vecino las reparaciones correspondientes, y que los intereses de seguridad europeos deben ser respetados en caso de un futuro acuerdo de paz. EFE

mos/ah