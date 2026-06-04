Lavrov responde a Rubio y asegura que «la guerra de Biden se ha vuelto la guerra de Trump»

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Moscú, 4 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que la «guerra de Biden se ha convertido en la guerra de Trump» en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que su país es mediador en el conflicto, pero no es neutral y apoya a Ucrania.

«Nuestros colegas nos decían todo el tiempo y (el presidente de EE.UU.) Donald Trump lo dijo públicamente: si yo hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania no habría ocurrido, es la guerra de (joe) Biden, nadie la necesita, muere gente», dijo Lavrov en declaraciones al canal RT en árabe en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Añadió que «lo que dijo Rubio en el Congreso sobre el papel de EE.UU. no como mediador, sino como país que apoya a Ucrania, confirma lo contrario: que la guerra de Biden ya se han convertido en el guerra de Trump».

Se mostró sorprendido con que Rubio asegurara que «le gustaría que el conflicto en Ucrania terminara este año, pero no lo ve muy posible, ya que ambos bandos no están dispuestos a hacer concesiones, especialmente Rusia».

«Teniendo en cuenta lo que él dijo en apoyo de Ucrania, aquí ya no hay diferencia, en esencia, entre la postura de EE.UU. y la de Europa», subrayó.

Lavrov subrayó que si Washington hubiera promovido lo consensuado por Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska (EE.UU.) «hace mucho que estaríamos en la mesa de negociaciones y las acciones militares habrían cesado».

Insistió en que Moscú está a favor del diálogo con Washington, eso sí cumpliendo lo acordado, pero no con Europa, a la que acusó de que «tuvieron un gran número de oportunidades, pero las desaprovecharon».

Al intervenir en el Congreso, Rubio aseguró el miércoles que EE.UU. no se ve a sí mismo como un actor neutral, ya que su país sancionó a Rusia y ha suministrado y vendido armas a los ucranianos, y desveló que la Casa Blanca está ultimando un paquete de asistencia militar a Kiev de 400 millones de dólares.

Aseguró que «la invasión de Ucrania había sido un desastre estratégico» para Moscú y que el ejército ruso nunca logrará los objetivos que se marcó en 2022 y puede ser que incluso no sea capaz de alcanzar militarmente lo que demanda el Kremlin a día de hoy en las negociaciones con Kiev, es decir, el control de todo el Donbás.

Al mismo tiempo, afirmó, justo cuando la campaña primaveral rusa apenas han producido avances sobre el terreno, que «esta guerra no tiene solución militar».

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el avance de un proyecto de ley que endurece las sanciones contra Rusia y contempla un nuevo paquete de ayuda militar y financiera para Ucrania.

El paquete incluye créditos y fondos directos por miles de millones de dólares, aunque el texto aún debe superar divisiones en el Senado y encara un posible veto presidencial, en un contexto de tensiones entre el Congreso y la Casa Blanca por la política de Trump hacia Moscú. EFE

mos/psh